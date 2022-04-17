На трассе Курган-Тюмень в ДТП погибла женщина

Напомним, что в пятницу в аварии погиб подросток. В областной столице на улице Федюнинского, 45 столкнулись «Тойота Камри» и «Хендай Солярис». За рулем «Тойоты» находился 19-летний водитель, который при перестроении не обдумал безопасность маневра. В результате, в ДТП скончался 15-летний пассажир «Хендая».