В Тюменской области пропавшего 17-летнего подростка нашли мертвым

Тело было обнаружено на берегу реки Ишим. Во время осмотра следователи не нашли внешних повреждений, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти.
17-летний Антон шел из дома в селе Поддубровное к другу в село Викулово. В последний раз подростка видели в день пропажи, 7 ноября, в 23:00. Сотрудники ведомства продолжают расследование дела по факту без вести пропавшего подростка.
«В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, с целью установления точной причины гибели несовершеннолетнего», — отмечают в ведомстве.