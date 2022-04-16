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В Тюменской области пропавшего 17-летнего подростка нашли мертвым

16 апреля 08:57
Фото: Следственный комитет
Как сообщает Следственный комитет по Тюменской области, в реке в Викуловском районе нашли тело подростка, который пропал в ноябре 2021 года.
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Тюмень

Тело было обнаружено на берегу реки Ишим. Во время осмотра следователи не нашли внешних повреждений, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти.

17-летний Антон шел из дома в селе Поддубровное к другу в село Викулово. В последний раз подростка видели в день пропажи, 7 ноября, в 23:00. Сотрудники ведомства продолжают расследование дела по факту без вести пропавшего подростка.

«В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, с целью установления точной причины гибели несовершеннолетнего», — отмечают в ведомстве.

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