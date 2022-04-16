В Тюмени в субботу ожидается резкое похолодание

Днём температура воздуха составит + 9 градусов, к 17 часам возможен небольшой дождь. Скорость западного ветра 2-4 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы. Влажность около 79%.
В воскресенье тюменцев ждёт малооблачная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха снизится до + 7 градусов, скорость ветра 1-3 метра в секунду. Влажность уменьшится до 65%.
В понедельник синоптики не обещают осадков, но весь день будет облачно. Температура воздуха в Тюмени составит + 6 градусов, скорость южного ветра 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
Серьёзного повышения температуры на следующей неделе ожидать не стоит. Дожди в это время маловероятны.