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В Тюмени в субботу ожидается резкое похолодание

16 апреля 01:03
Фото: 1Mi
Резкое похолодание ожидается в Тюмени 16 апреля, сообщает сервис Гисметео.

Днём температура воздуха составит + 9 градусов, к 17 часам возможен небольшой дождь. Скорость западного ветра 2-4 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы. Влажность около 79%.

В воскресенье тюменцев ждёт малооблачная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха снизится до + 7 градусов, скорость ветра 1-3 метра в секунду. Влажность уменьшится до 65%.

В понедельник синоптики не обещают осадков, но весь день будет облачно. Температура воздуха в Тюмени составит + 6 градусов, скорость южного ветра 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

Серьёзного повышения температуры на следующей неделе ожидать не стоит. Дожди в это время маловероятны.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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