В Тюмени дорожники на 90 дней ограничили движение на объездной дороге

Тюменские водители могут застрять в многокилометровых пробках на Объездной дороге. Сегодня на развязке в районе пересечения ТКАД и ул. Московский тракт стартовали масштабные ремонтные работы, из-за которых дорожники уже перекрыли одну из полос по направлению в город.
Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, ремонтные работы будут выполняться поэтапно без полного закрытия движения на левой (по направлению из города) проезжей части путепровода.
За это время планируется провести ремонт выравнивающего слоя на пролетном строении, а также деформационных швов, сделать устройство гидроизоляции, дренажа и асфальтобетонного покрытия.
Необходимость ремонта объясняют ненормативным состоянием покрытия проезжей части путепровода. Ранее, в 2020 году была отремонтирована правая проезжая часть.
Водителей просят обращать внимание на знаки.