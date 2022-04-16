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В Тюмени дорожники на 90 дней ограничили движение на объездной дороге

16 апреля 10:40
Фото: ГУС Тюменской области
Из-за ремонтных работ перекрыли одну из полос на развязке в районе пересечения ТКАД и ул. Московский тракт. Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, продолжительность ремонтных работ составит 90 дней. Водители давно ждали, когда отремонтируют этот участок.
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Тюмень

Тюменские водители могут застрять в многокилометровых пробках на Объездной дороге. Сегодня на развязке в районе пересечения ТКАД и ул. Московский тракт стартовали масштабные ремонтные работы, из-за которых дорожники уже перекрыли одну из полос по направлению в город.

Водителей ждет здесь узкое горлышко. две полосы из трех уже перекрыты.
Фото: ГУС ТО

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, ремонтные работы будут выполняться поэтапно без полного закрытия движения на левой (по направлению из города) проезжей части путепровода.

За это время планируется провести ремонт выравнивающего слоя на пролетном строении, а также деформационных швов, сделать устройство гидроизоляции, дренажа и асфальтобетонного покрытия.

Необходимость ремонта объясняют ненормативным состоянием покрытия проезжей части путепровода. Ранее, в 2020 году была отремонтирована правая проезжая часть.

Водителей просят обращать внимание на знаки.

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