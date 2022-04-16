В Тюмени дорожники на 90 дней ограничили движение на объездной дороге

Тюменские водители могут застрять в многокилометровых пробках на Объездной дороге. Сегодня на развязке в районе пересечения ТКАД и ул. Московский тракт стартовали масштабные ремонтные работы, из-за которых дорожники уже перекрыли одну из полос по направлению в город.