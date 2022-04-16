Тюменцы захламили мангальную зону в новом ЖК Легенда парк

"Я с севера переехал, живу 6 лет. Был осенью на этой площадке, пришли пожарили шашлыки, посидели, весь свой мусор сложили в свои же пакеты и забрали с собой, возле своего подъезда выкинули в мусорный бак.Может дело в воспитании?!"Алексей О