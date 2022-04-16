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Тюменцы захламили мангальную зону в новом ЖК Легенда парк

16 апреля 11:18
Фото: ЧС-Тюмень
Окурки, салфетки, пакеты, фантики, бутылки — все это сегодня наблюдают в мангальной зоне жители ЖК Легенда парк Тюменской слободы.

По словам местных жителей, сюда приезжают отдохнуть тюменцы из всех уголков областной столицы. И зачастую именно после «приезжих» остается грязь.

«Да это деревенские приезжают мусорить, да и свои городские Не все конечно, но есть некоторые. Тот кто это сделал — уберите сейчас же»Виталик С. в паблике VK ЧС Тюмень.

Впрочем, некоторые горожане уверены в том, что мусорят в мангальной зоне именно местные жители. По мнению Ирины О, оставляют хлам в зоне отдыха северяне, которые приобрели квартиры в данном жилом комплексе.

Еще одна часть тюменцев считает, что дело и вовсе заключается в воспитании.

"Я с севера переехал, живу 6 лет. Был осенью на этой площадке, пришли пожарили шашлыки, посидели, весь свой мусор сложили в свои же пакеты и забрали с собой, возле своего подъезда выкинули в мусорный бак.Может дело в воспитании?!"Алексей О

Напомним, ЖК Легенда парк полностью введен в эксплуатацию в 2021 году. Первый дома комплекса — в 2019. На территории комплекса расположены развлекательных зоны для детей разных возрастов.

Все оборудование для детских площадок выполнено в эко-стиле из натурального дерева. Самое популярное место во дворе ЖК - памп-трек для велосипедистов и скейтбордистов и мангальная зона.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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