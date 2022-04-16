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Тюменские водители нарушают правила перевозки детей

16 апреля 05:48
Фото: ГИБДД
Вчера, 15 апреля, на дороге Тюмень-Криводаново прошла «сплошная проверка». Водителей тестировали на алкоголь, а также проверяли соблюдение других правил. Так, 6 автолюбителей не пристегивали автолюльки, не пристегивали детей, а также были случаи перевозки малышей без детских кресел. Пьяных водителей не выявлено.
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Тюмень

Во время проверки задержали водителя, который не имел водительского удостоверения и не восстановил его после лишения. Автомобиль эвакуировали.

Как сообщают в ГИБДД по Тюменской области, автоинспекторы задержали 51-летнего мужчину на мопеде в деревне Большое с признаками алкогольного опьянения. Хоть водитель отказался походить тест, он рассказал, что пил водку и обмывал новый мопед. Год назад его уже задерживали за пьяное вождение. Новый мопед был отправлен на спецстоянку, а водитель в камеру для задержанных.

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#Новости#Проверка#ГИБДД#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
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