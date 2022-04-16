Тюменские водители нарушают правила перевозки детей

Как сообщают в ГИБДД по Тюменской области, автоинспекторы задержали 51-летнего мужчину на мопеде в деревне Большое с признаками алкогольного опьянения. Хоть водитель отказался походить тест, он рассказал, что пил водку и обмывал новый мопед. Год назад его уже задерживали за пьяное вождение. Новый мопед был отправлен на спецстоянку, а водитель в камеру для задержанных.