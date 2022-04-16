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Тюменку избавили от опухоли мочевого пузыря без разрезов

16 апреля 13:15
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В «Нефтянике» у пациентки выявили доброкачественную опухоль на мочевом пузыре размером в 4 см. Специалисты решили решить проблему нестандартно — удалить новообразование одним блоком. Это первый случай в истории Тюменской урологии, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Врач-уролог Виктор Кривощапов совместно с врачом онкологом-урологом Александром Купчиным удалили опухоль целиком, не затрагивая окружающие ткани. Такая операция не редкость для офтальмологии, нейрохирургии и урологии, но на мочевом пузыре тюменские специалисты применили ее впервые.

Стоит отметить, что пациентка во время вмешательства находилась в сознании. Ей выполнили спинно-мозговую анестезию. Доброкачественную опухоль целиком выпустили, измельчили и удалили через трубку. Женщина уже через несколько дней отправилась домой.

До этого для удаления опухоли на мочевом пузыре применялся разрез его стенки. Такой метод требовал длительной реабилитации.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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#Новости#Департамент здравоохранения#Опухоль#Медицина#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
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