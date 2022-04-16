Российские фармацевты заявили о готовности к встрече со стелс-омикроном

Как рассказала доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова, после тщательного выбора и проведения комплекса клинических исследований в ведомстве пришли к выводу, что на сегодняшний день оптимальный противовирусный препарат — фавипиравир, который в России известен как «Арепливир». По мнению Малинниковой, это средство можно считать лидером: оно разрабатывалось как прямой противовирусный препарат, подавляющий жизнедеятельность вируса в организме целенаправленно. Елена Малинникова обратила внимание на то, что препарат подходит для применения как на этапе ранней терапии, так и в период после ковида — в случае, если будет установлено, что вирус все еще оказывает на организм негативное воздействие.