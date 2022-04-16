Российские фармацевты заявили о готовности к встрече со стелс-омикроном

В России выявлен стелс-омикрон — новый штамм коронавирусной инфекции, который, как утверждают медики, оказался более заразным, чем предыдущие. Он с трудом распознается — по симптомам схож с ОРВИ: кашель, повышение температуры, болевые ощущения в горле, озноб, заложенность носа, пишет newizv.ru. К отличительным особенностям нового штамма относят сильные головные боли и бессонницу.
Главная опасность стелс-омикрона заключается в том, что он способен поражать ЦНС. Даже те, кто перенес вирус в легкой форме, могут столкнуться с последствиями в виде осложнений на почки, сердечно-сосудистую систему, легкие, печень. В связи с этим медики настоятельно рекомендуют начинать лечение как можно скорее, не дожидаясь результатов ПЦР-теста. Необходимо делать упор на противовирусной терапии. Эксперты подчеркивают: ее эффективность становится в разы выше, если мероприятия начать в первые несколько суток с момента инфицирования.
На российском рынке есть противовирусные средства отечественного производства. Они прошли все предусмотренные испытания и в рамках лечения COVID-19 успели зарекомендовать себя как эффективные. Эти препараты входят в методические рекомендации, разработанные Минздравом РФ.
Как рассказала доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова, после тщательного выбора и проведения комплекса клинических исследований в ведомстве пришли к выводу, что на сегодняшний день оптимальный противовирусный препарат — фавипиравир, который в России известен как «Арепливир». По мнению Малинниковой, это средство можно считать лидером: оно разрабатывалось как прямой противовирусный препарат, подавляющий жизнедеятельность вируса в организме целенаправленно. Елена Малинникова обратила внимание на то, что препарат подходит для применения как на этапе ранней терапии, так и в период после ковида — в случае, если будет установлено, что вирус все еще оказывает на организм негативное воздействие.
Все клинические испытания препарат прошел успешно. Спустя десять дней с начала его приема исчезновение клинических признаков болезни фиксировалось у 44% пациентов-испытуемых. В случае с терапией стандартного типа такие признаки исчезали у 10% пациентов. На амбулаторное лечение спустя десять дней с момента начала приема препарата переводилось 90%, в эту группу включены и пациенты, полностью выздоровевшие. Кроме того, в процессе приема препарата фиксировались минимальные показатели поражения легких, в том числе и отсутствие признаков инфицирования.
В феврале 2022 года компания «Промомед» официально зарегистрировала на территории РФ новый противовирусный препарат «Эсперавир». В нем содержится уникальная молекула, признанная на международном уровне, — молнупиравир, оказывающая воздействие на вирус. Молекула встраивается в РНК вируса, в результате в его строении появляются ошибки, и далее вирус утрачивает способность к размножению. Курс лечения с использованием этого препарата — пять дней.
В ходе клинических испытаний было доказано и подтверждено, что прием препаратов «Эсперавир» и «Арепливир» эффективен и в случаях, связанных с мутацией SARS-CoV-2. Действие препаратов распространяется и на прочие РНК-вирусы, в том числе на сезонные ОРВИ и грипп. Фармацевтические препараты подавляют процессы размножения вируса и приводят к его гибели.
Лечение, как отмечают медики, необходимо начинать как можно раньше. Доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Дмитрий Пушкарь отметил, что научные исследования, которые провели в нескольких российских регионах, на клиническом уровне доказали — назначение этиотропных противовирусных препаратов на ранних стадиях заболевания гарантирует успех в борьбе с COVID-19.