Прокуратура Тюменской области проведет проверку из-за пожара в деревне Глубокое

Предварительно, сегодня огонь перешел с полей в деревню, из-за чего загорелись 5 жилых домов. Отмечается, что в результате пожаров никто не пострадал.
«Прокуратура Тюменской области также взяла на контроль организацию временного размещения пострадавших», — сообщают в прокуратуре.
Завтра, 17 апреля, с 10:00 до 14:00 пройдет прием граждан, пострадавших от пожара. Его проведет прокурор Бердюжского района. Прием состоится в Доме культуры «Премьера».
Напомним, что на территории региона действует особый противопожарный режим.