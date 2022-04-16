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Прокуратура Тюменской области проведет проверку из-за пожара в деревне Глубокое

16 апреля 13:24
Фото: 1Mi
Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту пожара в деревне Глубокое Бердюжского района, сообщили в ведомстве.
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Тюмень

Предварительно, сегодня огонь перешел с полей в деревню, из-за чего загорелись 5 жилых домов. Отмечается, что в результате пожаров никто не пострадал.

«Прокуратура Тюменской области также взяла на контроль организацию временного размещения пострадавших», — сообщают в прокуратуре.

Завтра, 17 апреля, с 10:00 до 14:00 пройдет прием граждан, пострадавших от пожара. Его проведет прокурор Бердюжского района. Прием состоится в Доме культуры «Премьера».

Напомним, что на территории региона действует особый противопожарный режим.

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#Новости#Пожар#Владислав Московских#Прокуратура#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
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