19-летний тюменец спровоцировал ДТП, в котором пострадал подросток

В пятницу 16 апреля, на улице Федюнинского, 45 произошло столкновение автомобилей «Тойота Камри» и «Хендай Солярис». По предварительным данным, 19-летний водитель «Тойоты» при перестроении не продумал, будет ли маневр безопасным.