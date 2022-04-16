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19-летний тюменец спровоцировал ДТП, в котором пострадал подросток

16 апреля 06:22
Фото: ГИБДД
Как сообщают в ГИБДД по Тюменской области, тюменец со стажем вождения в 1 год спровоцировал аварию. Есть пострадавшие.
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Тюмень

В пятницу 16 апреля, на улице Федюнинского, 45 произошло столкновение автомобилей «Тойота Камри» и «Хендай Солярис». По предварительным данным, 19-летний водитель «Тойоты» при перестроении не продумал, будет ли маневр безопасным.

В результате, машина с начинающим водителем влетела в «Хендай», после чего первую отбросило на грузовик «Вольво».

В аварии пострадали 46-летний водитель автомобиля «Хендай» и его 15-летний сын. Они получили травмы, среди которых есть и повреждения лица. Автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

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#Новости#ГИБДД#ДТП#Подростки#Тюмень#Елизавета Романова#Происшествия
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