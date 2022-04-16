19-летний тюменец спровоцировал ДТП, в котором пострадал подросток

В пятницу 16 апреля, на улице Федюнинского, 45 произошло столкновение автомобилей «Тойота Камри» и «Хендай Солярис». По предварительным данным, 19-летний водитель «Тойоты» при перестроении не продумал, будет ли маневр безопасным.
В результате, машина с начинающим водителем влетела в «Хендай», после чего первую отбросило на грузовик «Вольво».
В аварии пострадали 46-летний водитель автомобиля «Хендай» и его 15-летний сын. Они получили травмы, среди которых есть и повреждения лица. Автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства ДТП.