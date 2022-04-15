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За март уральцы пополнили свои обезличенные металлические счета на 100 кг золота

15 апреля 11:14
Фото: СБЕР
В марте клиенты Уральского банка Сбербанка открыли металлических счетов (ОМС) в золоте в 4,5 раза больше, чем в феврале. Общая стоимость приобретенного золота превысила 700 млн рублей. Всего за март уральцы пополнили свои обезличенные металлические счета на 100 кг золота.

С начала этого года клиенты открыли в Уральском банке Сбербанка около 19 тысяч ОМС, а общий объем вложений превысил 1,1 млрд рублей.

Открыть ОМС можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и в отделениях банка. Счет бесплатный и бессрочный, поэтому переоформлять договор не придется, как и платить банку за открытие и ведение счета. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. При владении металлом более трех лет клиенту не придется платить НДФЛ от полученной прибыли.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Инвесторы не зря называют золото «тихой гаванью», потому что в ситуациях, когда курсы ценных бумаг и валют могут непредсказуемо измениться, золото показывает уверенный рост. Именно поэтому инвестиции в драгоценный металл считаются лучшим способом защитить свои сбережения от инфляции. Обезличенные металлические счета — современная и удобная альтернатива традиционным слиткам. Клиент становится владельцем драгоценного металла за несколько секунд, и ему не нужно заботиться о физическом хранении золота».

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

#Новости#Экономика#Максим Карпиков
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