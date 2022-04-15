За март уральцы пополнили свои обезличенные металлические счета на 100 кг золота

Открыть ОМС можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и в отделениях банка. Счет бесплатный и бессрочный, поэтому переоформлять договор не придется, как и платить банку за открытие и ведение счета. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. При владении металлом более трех лет клиенту не придется платить НДФЛ от полученной прибыли.