Весеннее расхламление: три правила лёгкой уборки от регоператора

Ведь так здорово снова влюбиться в платье, которое не видела с прошлой весны или обрадоваться давно забытой удочке, перебрать сезонную обувь, освободить место от накопившихся рекламных листовок, а полки — от залежей ненужных вещей. Чтобы миссия по расхламлению дома прошла успешно, регоператор напоминает простые правила.
Правило первое: договариваемся с собой «на берегу» и не сожалеем о старых вещах
Если вы давно не пользовались вещью, то скорее всего она вам не нужна. Перед уборкой определите срок давности, после которого предмет можно считать невостребованным. Например, год для повседневной одежды, два — для верхней. Это правило работает и для других товаров, ставших ненужными: если сломанный телевизор пылится и просто занимает место уже лет пять, то вряд ли он понадобится.
Правило второе: утилизируем экологично
Проводя тщательную уборку, каждый тюменец обнаружит у себя несколько хороших, но ненужных ему вещей, которые просто жалко выбросить. На самом деле это и не требуется. Утилизируйте с пользой для себя и экологии! Например, отдайте на благотворительность в социальные центры или подарите специализированным общественным организациям, которые помогают людям. Также вещи можно передать в коммерческие проекты, которые принимают их безвозмездно и дарят товарам новую жизнь. А ценные предметы можно обменять или продать, разместив объявление на одном из доступных сервисов.
Правило третье: выбрасывайте цивилизовано
Не пытайтесь устроить «ярмарку» на контейнерной площадке, развешивая вещи вокруг — они уже едва ли кого-то заинтересуют и только будут портить вид двора. Если старый плащ жалко — вернитесь ко второму правилу.
Постарайтесь не перенести хаос во двор: перед тем, как вынести ненужный хлам на контейнерную площадку, сложите его в пакеты. Если мусора получилось много, то лучше воспользоваться большими мешками, но не пытайтесь поместить их в контейнер. Мешки можно оставить в специальном отсеке для крупногабаритных отходов или аккуратно поставить возле площадки. Так вы не переполните преждевременно ёмкость и не помешаете соседям пользоваться площадкой.