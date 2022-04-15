Весеннее расхламление: три правила лёгкой уборки от регоператора

Проводя тщательную уборку, каждый тюменец обнаружит у себя несколько хороших, но ненужных ему вещей, которые просто жалко выбросить. На самом деле это и не требуется. Утилизируйте с пользой для себя и экологии! Например, отдайте на благотворительность в социальные центры или подарите специализированным общественным организациям, которые помогают людям. Также вещи можно передать в коммерческие проекты, которые принимают их безвозмездно и дарят товарам новую жизнь. А ценные предметы можно обменять или продать, разместив объявление на одном из доступных сервисов.