В Тюменской области введен особый противопожарный режим

Теперь на территории региона нельзя ходить в леса, если только с этим не связана работа. Запрещается готовить еду на открытом огне, углях и мангалах.
Попадает под запрет и использование пиротехники.
«Предприятиям и организациям запрещается проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов»,указано в Постановлении.
Есть несколько каналов, по которым можно сообщить о нарушениях противопожарного режима. Можно установить на смартфон приложение «Берегите лес».
Или позвонить на прямую линию Лесной охраны: 8-800-100-94-00
Готовы принять сообщение в Региональной диспетчерской службе ГБУ «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов»: (34-52) 32-41-71, 62-42-23, 62-42-25.
Также на звонки от бдительных тюменцев отвечают в департаменте лесного комплекса Тюменской области: (34-52) 42-76-34.
Вчера «Наш город» писал о том, что в воздухе вновь висел запах гари, однако в границах региона не было зафиксировано действующих лесных пожаров. А Роспотребнадзор, проверявший воздух на наличие вредных веществ, отчитался, что таковых не было обнаружено.