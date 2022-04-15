В Тюменской области введен особый противопожарный режим

Вчера «Наш город» писал о том, что в воздухе вновь висел запах гари, однако в границах региона не было зафиксировано действующих лесных пожаров. А Роспотребнадзор, проверявший воздух на наличие вредных веществ, отчитался, что таковых не было обнаружено.