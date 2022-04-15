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В Тюменской области введен особый противопожарный режим

15 апреля 05:56
Фото: 1Mi
В Инфоцентре правительства Тюменской области напомнили о введении с сегодняшнего дня особого противопожарного режима, регламентируемого Постановлением № 219-п. Тюменцам предстоит ознакомиться с перечнем запретов и быть готовыми сообщать о пожарах в лесах и полях в специальные службы по указанным номерам.
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Тюмень

Теперь на территории региона нельзя ходить в леса, если только с этим не связана работа. Запрещается готовить еду на открытом огне, углях и мангалах.

Попадает под запрет и использование пиротехники.

«Предприятиям и организациям запрещается проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов»,указано в Постановлении.

Все установленные запреты можно изучить на интернет-портале правовой информации.

Есть несколько каналов, по которым можно сообщить о нарушениях противопожарного режима. Можно установить на смартфон приложение «Берегите лес».

Или позвонить на прямую линию Лесной охраны: 8-800-100-94-00

Готовы принять сообщение в Региональной диспетчерской службе ГБУ «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов»: (34-52) 32-41-71, 62-42-23, 62-42-25.

Также на звонки от бдительных тюменцев отвечают в департаменте лесного комплекса Тюменской области: (34-52) 42-76-34.

Вчера «Наш город» писал о том, что в воздухе вновь висел запах гари, однако в границах региона не было зафиксировано действующих лесных пожаров. А Роспотребнадзор, проверявший воздух на наличие вредных веществ, отчитался, что таковых не было обнаружено.

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