В Тюмени задержали 14-летнего парня, которого подозревают в подготовке к убийствам

«14 апреля дома у Алима провели обыск. Помимо электронных устройств, оперативники изъяли у школьника килограмм селитры, которую обычно используют для изготовления СВУ, обрезок трубы и семь ножей. Следователям хватило материала, чтобы возбудить на Алима уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц»сообщает издание.