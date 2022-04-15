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В Тюмени задержали 14-летнего парня, которого подозревают в подготовке к убийствам

15 апреля 10:31
Фото: BAZA
В Тюмени задержали восьмиклассника, подозреваемого в подготовке массового убийства. Известно, что ему 14 лет, спецслужбы проанализировали его активность в сети, сообщает Baza. Школьник интересовался движением «Колумбайн» (недавно его запретили в РФ).

Следователи полагают, что Алим явно готовится к преступлению.

«14 апреля дома у Алима провели обыск. Помимо электронных устройств, оперативники изъяли у школьника килограмм селитры, которую обычно используют для изготовления СВУ, обрезок трубы и семь ножей. Следователям хватило материала, чтобы возбудить на Алима уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц»сообщает издание.

Известно, что молодой человек живёт в неполной семье. В данный момент его направили в психбольницу. Пресс-служба СК по Тюменской области на звонок «Нашего города» не ответили.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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