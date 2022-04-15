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В Тюмени построят новую дорогу через район от улицы Гольцова до Богдановича

15 апреля 07:31
Фото: «Тюмень – наш дом»
В городской администрации Тюмени со ссылкой на департамент дорожной инфраструктры рассказали о планах построить новую дорогу по улице Розы Трениной, которая пройдет через жилой район от улицы Василия Гольцова до улицы Евгения Богдановича.
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Тюмень

Протяженность автомобильной дороги составит 0,2 километра, предполагается, что шириной она будет в две полосы. Кроме того, по ее сторонам обустроят тротуары, проложат велосипедную дорожку и обеспечат наружное освещение, установят систему водоотведения и канализации сетей связи.

Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ — 31.10.2022.

Работы по муниципальному контракту выполнит ООО «М-Стройиндустрия».

Ранее «Наш город» писал об ограничении движения на кольце улиц Мельникайте — Федюнинского, где проходят работы на сетях водоотведения.

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