В Тюмени построят новую дорогу через район от улицы Гольцова до Богдановича

Протяженность автомобильной дороги составит 0,2 километра, предполагается, что шириной она будет в две полосы. Кроме того, по ее сторонам обустроят тротуары, проложат велосипедную дорожку и обеспечат наружное освещение, установят систему водоотведения и канализации сетей связи.
Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ — 31.10.2022.
Работы по муниципальному контракту выполнит ООО «М-Стройиндустрия».
Ранее «Наш город» писал об ограничении движения на кольце улиц Мельникайте — Федюнинского, где проходят работы на сетях водоотведения.