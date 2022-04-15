В Тюмени построят новую дорогу через район от улицы Гольцова до Богдановича

Протяженность автомобильной дороги составит 0,2 километра, предполагается, что шириной она будет в две полосы. Кроме того, по ее сторонам обустроят тротуары, проложат велосипедную дорожку и обеспечат наружное освещение, установят систему водоотведения и канализации сетей связи.