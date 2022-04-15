В Тюмени по улице Пермякова дорожное движение восстановят в субботу

В этой связи автобусу № 25, двигавшемуся по Пермякова, пришлось скорректировать маршрут. В «Гортрансе» «Нашему городу» пояснили, что этот автобус, направляясь из города, поворачивает на 30 лет Победы, затем на улицу Николая Федорова, после чего возвращается на привычный маршрут.