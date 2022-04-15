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В Тюмени по улице Пермякова дорожное движение восстановят в субботу

15 апреля 05:26
Фото: «Тюмень – наш дом»
Дорога по улице Пермякова скоро будет вновь открыта для движения транспорта. О завершении работ по ремонту канализационного коллектора, находящегося под проезжей частью, сообщают в администрации города Тюмени со ссылкой на «Росводоканал». Отмечается, что коллектор переполняли сточные и талые воды. Теперь он очищен.
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Тюмень

«Движение по путепроводу планируется восстановить в субботу»,обещают представители «Росводоканала».

Ремонт участка на улице Пермякова районе спуска с путепровода примерно от автошколы ВОА до пересечения с улицей 30 лет Победы потребовался в понедельник, 11 апреля. В тот день региональное УГИБДД предупредило тюменцев о провале проезжей части.

В этой связи автобусу № 25, двигавшемуся по Пермякова, пришлось скорректировать маршрут. В «Гортрансе» «Нашему городу» пояснили, что этот автобус, направляясь из города, поворачивает на 30 лет Победы, затем на улицу Николая Федорова, после чего возвращается на привычный маршрут.

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