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В Тюмени на Первомайской после обрушения стены скончался строитель

15 апреля 09:53
Фото: СУ СКР по Тюменской области
В пресс-службе СУ СК России по Тюменской области рассказали, что заведено уголовное дело на 31-летнего бизнесмена, который не обеспечил безопасность строительных работ и теперь обвиняется в гибели подчиненного под обрушившейся стеной. Трагический инцидент случился вчера, 14 апреля, на улице Первомайской.
Сюжет
Тюмень

«При производстве демонтажа стен шахты грузового лифта в южной части здания, расположенного по улице Первомайской в городе Тюмени, на лестничном марше между 4 и 5 этажами произошло обрушение стены, в результате которого работник погиб на месте»,гласит версия следствия.

Индивидуальный предприниматель отвечал за то, чтобы его сотрудники были в безопасности на строительных работах и чтобы соблюдались требования безопасности, однако не смог этого обеспечить.

Он признал вину и раскаялся.

Следователи СК России осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.

Ранее «Наш город» писал, что за 2021 год на 32 % увеличилось число несчастных случаев на производстве, причем чаще всего инциденты происходят на стройплощадках.

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#Новости#Смерть#Тюмень#Инцидент#Валерия Карашлийска#Происшествия
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