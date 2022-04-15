В Тюмени на Первомайской после обрушения стены скончался строитель

«При производстве демонтажа стен шахты грузового лифта в южной части здания, расположенного по улице Первомайской в городе Тюмени, на лестничном марше между 4 и 5 этажами произошло обрушение стены, в результате которого работник погиб на месте»,гласит версия следствия.
Индивидуальный предприниматель отвечал за то, чтобы его сотрудники были в безопасности на строительных работах и чтобы соблюдались требования безопасности, однако не смог этого обеспечить.
Он признал вину и раскаялся.
Следователи СК России осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.
Ранее «Наш город» писал, что за 2021 год на 32 % увеличилось число несчастных случаев на производстве, причем чаще всего инциденты происходят на стройплощадках.