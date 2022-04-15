В Тюмени частный детский сад выплатит 300 тысяч за травму 2-летней воспитанницы

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Проверкой установлено, что 31 августа 2021 года во время дневной прогулки в детском саду девочка упала со скамейки и ударилась рукой. Поскольку видимых повреждений не было, первая медицинская помощь ребенку не оказывалась, и скорая помощь вызвана не была»,отмечают в ведомстве.
То, что на руке ребенка образовалась припухлость, увидела воспитатель и рассказала директору, потом девочку пришла забирать бабушка, вызвали маму. Ребенка повезли ОКБ № 2, там был диагностирован перелом плечевой кости со смещением костных обломков. Это считается вредом здоровью средней тяжести.
Маленькую тюменку прооперировали под наркозом и лечили в стационаре еще семь дней.
В суд был подан иск о взыскании с GreenFox компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья, и материального ущерба в связи с лечением ребенка в стационаре.
Представитель ответчика в судебном заседании принес извинения. С размером суммы не согласился, вместе с тем события произошедшего не отрицал. Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал с ответчика в пользу родителей ребенка 300 тыс рублей в счет компенсации морального вреда и 2,4 тыс рублей материального ущерба.