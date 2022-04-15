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В Тюмени частный детский сад выплатит 300 тысяч за травму 2-летней воспитанницы

15 апреля 09:35
Фото: 1Mi
Ленинский райсуд города Тюмени принял решение о взыскании с «Агентства праздничных услуг «Алиса» 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 2,4 тыс рублей материального ущерба за травму, полученную 2-летней воспитанницей относящего к агентству частного детсада GreenFox.
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Тюмень

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Проверкой установлено, что 31 августа 2021 года во время дневной прогулки в детском саду девочка упала со скамейки и ударилась рукой. Поскольку видимых повреждений не было, первая медицинская помощь ребенку не оказывалась, и скорая помощь вызвана не была»,отмечают в ведомстве.

То, что на руке ребенка образовалась припухлость, увидела воспитатель и рассказала директору, потом девочку пришла забирать бабушка, вызвали маму. Ребенка повезли ОКБ № 2, там был диагностирован перелом плечевой кости со смещением костных обломков. Это считается вредом здоровью средней тяжести.

Маленькую тюменку прооперировали под наркозом и лечили в стационаре еще семь дней.

В суд был подан иск о взыскании с GreenFox компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья, и материального ущерба в связи с лечением ребенка в стационаре.

Представитель ответчика в судебном заседании принес извинения. С размером суммы не согласился, вместе с тем события произошедшего не отрицал. Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал с ответчика в пользу родителей ребенка 300 тыс рублей в счет компенсации морального вреда и 2,4 тыс рублей материального ущерба.

#Новости#Суды#Тюмень#Возмещение ущерба#Дети#Травматизм#Валерия Карашлийска#Происшествия
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