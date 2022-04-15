В Тюмени частный детский сад выплатит 300 тысяч за травму 2-летней воспитанницы

«Проверкой установлено, что 31 августа 2021 года во время дневной прогулки в детском саду девочка упала со скамейки и ударилась рукой. Поскольку видимых повреждений не было, первая медицинская помощь ребенку не оказывалась, и скорая помощь вызвана не была»,отмечают в ведомстве.