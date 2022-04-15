В РЭО призвали туристов убирать за собой и сортировать бытовые отходы

Основываясь на этих данных, в РЭО вполне резонно говорят о том, что региональным властям нужно более активно заниматься решением вопросов по вывозу ТКО на протяжении высокого сезона. А излюбленные туристами места не должны превращаться в мусорные свалки. Если возможно, необходимо предусмотреть и сортировку отходов.