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В РЭО призвали туристов убирать за собой и сортировать бытовые отходы

15 апреля 09:47
Фото: pixabay.com
Пока не стартовал туристический сезон, глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев предложил руководству регионов, которые популярны у путешественников, обратить внимание на работу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), дабы избежать мусорного коллапса, и попросил туристов не мусорить.

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на мнение, озвученное Буцаевым, в туристический сезон крайне велика нагрузка, которая приходится на коммунальные службы, занимающиеся вывозом отходов. Информация, которую представила Ассоциация туроператоров России (АТОР), показывает, что в ушедшем году ведущие туристические регионы страны посетило около 58 миллионов отдыхающих.

Так, в течение девяти месяцев Краснодарскому краю пришлось принять 14,5 миллиона отдыхающих, 10,2 миллиона — Московской области, 8,3 миллиона — Крыму, 3 миллиона — Санкт-Петербургу, 2,7 миллиона — Татарстану, 1,1 миллиона — Иркутской области и один миллион — Екатеринбургу. В течение восьми месяцев Ставропольский край посетило 800 тысяч туристов, Калининградскую область — 1,3 миллиона. За полгода отдых на Алтае предпочли 1,1 миллиона путешественников.

«Очевидно, что нагрузка существенная», - говорит Буцаев.

Основываясь на этих данных, в РЭО вполне резонно говорят о том, что региональным властям нужно более активно заниматься решением вопросов по вывозу ТКО на протяжении высокого сезона. А излюбленные туристами места не должны превращаться в мусорные свалки. Если возможно, необходимо предусмотреть и сортировку отходов.

Буцаев попросил региональные власти быстрее согласовывать документы, необходимые для того, чтобы можно было приступить к воплощению на практике инфраструктурных инвестиционных проектов.

Еще один вопрос связан с дополнительным объемом накопления ТКО в местах, куда часто приезжают туристы. Там необходимо наладить усиленный контроль за тем, как идет накопление отходов и как организован их раздельный сбор.

Мероприятия с участием добровольцев по раздельному сбору отходов и субботники, цель которых - очистка территории от мусора, тоже приводят к снижению нагрузки на коммунальные службы, занимающиеся вывозом отходов.

Начиная с этого года РЭО организует активную работу с волонтерами во всех российских регионах. В частности, запланированы три масштабные акции на Байкале.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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