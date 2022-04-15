УСТЭК напоминает: открытые люки представляют опасность для пешеходов и автомобилистов

В 2021 году заменено 616 крышек, в 2022 году – 139 крышек на люках. Нередки случаи, когда люки становятся предметом краж злоумышленников, которые своими действиями подвергают большой опасности взрослых и детей. С начала года похищено 16 крышек, по всем фактам противоправных действий УСТЭК обратилась в правоохранительные органы. Энергетики напоминают тюменцам о том, что запрещено наступать на крышки люков, открывать их или залезать внутрь тепловых камер. Также нельзя приближаться к месту парения или разлива воды, заходить за выставленные ремонтными бригадами ограждения. Опасно подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива, пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам.