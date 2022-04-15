nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

УСТЭК напоминает: открытые люки представляют опасность для пешеходов и автомобилистов

15 апреля 10:17
Фото: УСТЭК
Открытые люки представляют опасность для пешеходов и автомобилистов. В соответствии с техникой безопасности тепловые камеры должны быть плотно закрыты. Работники эксплуатационных служб УСТЭК регулярно проверяют целостность крышек, обнаруженные открытые люки закрывают резервными в максимально короткие сроки.

В 2021 году заменено 616 крышек, в 2022 году – 139 крышек на люках. Нередки случаи, когда люки становятся предметом краж злоумышленников, которые своими действиями подвергают большой опасности взрослых и детей. С начала года похищено 16 крышек, по всем фактам противоправных действий УСТЭК обратилась в правоохранительные органы. Энергетики напоминают тюменцам о том, что запрещено наступать на крышки люков, открывать их или залезать внутрь тепловых камер. Также нельзя приближаться к месту парения или разлива воды, заходить за выставленные ремонтными бригадами ограждения. Опасно подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива, пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам.

«УСТЭК настоятельно рекомендует жителям Тюмени объяснить правила безопасного поведения детям, а также обращается с просьбой не оставлять автотранспорт вблизи тепловых камер, люков, центральных тепловых пунктов, котельных. Это может препятствовать проведению оперативных работ на трубопроводах и сетевом оборудовании»сообщил технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.

Внимательность и отзывчивость жителей могут сделать город безопаснее и предотвратить серьёзные ситуации. О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер, признаках повреждений на тепловых сетях (разлива воды, парения, провала грунта) необходимо сообщать по телефону контактного центра УСТЭК: 38-62-00.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25