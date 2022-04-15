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Тюменцы перестали брать ипотеку, пожары, горожане не могут позволить себе фрукты

15 апреля 16:44
Фото: 1Mi
Жители региона не берут ипотеку на вторичном рынке из-за резкого роста ставок. Так, руководитель «Этажей» Ильдар Хусаинов опубликовал информацию о снижении доли такого рода сделок. В ВТБ «Нашему городу» рассказали об актуальных данных по сделкам по ипотеке.
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Тюмень

Тюменцы не берут ипотеку из-за роста ставок

Согласно данным ВТБ, в Тюменской области на первые 5 дней апреля 16% от сделок составляет готовое жилье, 80% — строящееся и 4% приходится на рефинансирование. Стоит отметить, что в марте текущего года 36% составляло готовое жилье, 62% — строящееся, 2% — рефинансирование.

Что касается данных прошлого года, 44% сделок по ипотеке составила покупка готового жилья, 29% — строящегося, 27% — рефинансирование.

Сейчас тюменцы больше обращают свое внимание на первичный рынок недвижимости. Это обусловлено программой господдержки, которая предоставляет горожанам доступные условия. Согласно информации пресс-службы ВТБ, с увеличением лимита с 3 до 6 млн рублей было расширено количество объектов, доступных для льготной ипотеки.

В Тюменской области зафиксированы ландшафтные пожары

Как рассказал губернатор региона Александр Моор, в Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском районах зарегистрированы природные пожары. На их ликвидацию направлено около 500 человек.

На данный момент известно, что все возгорания ландшафтные. Выяснилось, что в возгорании замешаны 4 человека.

Стоит отметить, что сейчас в Тюменской области стоит теплая погода с влажностью около 60%. Однако по прогнозам синоптиков уже в понедельник температура воздуха понизится до +9 градусов, а в середине грядущей недели можно ожидать дожди.

Тюменцы отказываются от фруктов из-за роста цен

Жители областной столицы жалуются на рост цен на фрукты и другие продукты. Не все тюменцы в силах позволить себе купить бананы или яблоки. В магазинах бананы стоят примерно 90 рублей за килограмм, а яблоки могут оказаться чуть дешевле — 80-90 рублей.

Между тем, отмечается снижение цен на некоторые виды овощей, однако существенных изменений стоит ожидать только к первому урожаю в июле. Тюменские предприятия АПК будут наполнять рынок продуктовых товаров в августе.

«Сейчас свекла больше 80 рублей стоит, морковь уже под 90 стала», — рассказывают тюменцы в социальных сетях.

Сейчас тюменцы чаще покупают макароны, хлеб и средства личной гигиены.

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