Тюменцы перестали брать ипотеку, пожары, горожане не могут позволить себе фрукты

Жители областной столицы жалуются на рост цен на фрукты и другие продукты. Не все тюменцы в силах позволить себе купить бананы или яблоки. В магазинах бананы стоят примерно 90 рублей за килограмм, а яблоки могут оказаться чуть дешевле — 80-90 рублей.