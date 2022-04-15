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Тюменцы перестали брать ипотеку на вторичном рынке из-за резкого роста ставок

15 апреля 06:53
Фото: Пресс-служба ВТБ
Ранее руководитель «Этажей» Ильдар Хусаинов опубликовал данные о снижении доли ипотечных сделок в России. «Наш город» уточнил у ВТБ информацию по Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) о сделках по ипотеке:

2021 год: 44% — готовое жилье, 29% — строящееся жилье, 27% — рефинансирование

1 квартал 2022 года в целом: 38% — готовое жилье, 57% — строящееся жилье, 5% — рефинансирование

Март 2022 г.36% — готовое жилье, 62% — строящееся жилье, 2% — рефинансирование

Апрель 2022 г. (первые 5 дней) 16% — готовое жилье, 80% — строящееся жилье, 4% — рефинансирование

Спрос тюменских клиентов в 2022 году, переориентировался на первичный рынок. Основным фактором являются программы с господдержкой, обеспечивающие доступные условия для приобретения жилья. Модернизация госпрограммы с увеличением лимита с 3 до 6 млн рублей также заметно расширила число объектов, на которые можно оформить льготную ипотеку, рассказали в пресс-службе ВТБ.

#Новости#Тюменцы#ВТБ#Готовое жилье#Ипотека#Жилье#Валерия Карашлийска#Общество
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