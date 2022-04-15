Тюменцы перестали брать ипотеку на вторичном рынке из-за резкого роста ставок

Спрос тюменских клиентов в 2022 году, переориентировался на первичный рынок. Основным фактором являются программы с господдержкой, обеспечивающие доступные условия для приобретения жилья. Модернизация госпрограммы с увеличением лимита с 3 до 6 млн рублей также заметно расширила число объектов, на которые можно оформить льготную ипотеку, рассказали в пресс-службе ВТБ.