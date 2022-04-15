Тюменцы перестали брать ипотеку на вторичном рынке из-за резкого роста ставок

2021 год: 44% — готовое жилье, 29% — строящееся жилье, 27% — рефинансирование
1 квартал 2022 года в целом: 38% — готовое жилье, 57% — строящееся жилье, 5% — рефинансирование
Март 2022 г.36% — готовое жилье, 62% — строящееся жилье, 2% — рефинансирование
Апрель 2022 г. (первые 5 дней) 16% — готовое жилье, 80% — строящееся жилье, 4% — рефинансирование
Спрос тюменских клиентов в 2022 году, переориентировался на первичный рынок. Основным фактором являются программы с господдержкой, обеспечивающие доступные условия для приобретения жилья. Модернизация госпрограммы с увеличением лимита с 3 до 6 млн рублей также заметно расширила число объектов, на которые можно оформить льготную ипотеку, рассказали в пресс-службе ВТБ.