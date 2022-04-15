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Тоболячка не может попасть к врачу с сыном, у которого на сломанной руке треснул гипс

15 апреля 09:13
Фото: 1Mi
Жительница Тобольска в социальных сетях пожаловалась на сложности, с которыми она столкнулась, пытаясь привести сына, сломавшего руку, на повторный прием к детскому врачу-травматологу. Ситуация усугубляется тем, что гипс, наложенный на место перелома, треснул, а к медикам попасть не выходит.
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Дети

По словам тоболячки, на первом приеме все прошло как положено: в ОКБ № 3 ее ребенку сделали снимок, наложили гипс, выдали справку с датой повторного посещения поликлиники. Предварительная запись не требовалась.

Однако оказалось, что приема в тот день нет, запись все-таки нужна, но откроется она с начала недели, а сейчас на одно и то же время записаны сразу три человека.

«У ребёнка как бы перелом, как срастется — глазом не увидеть, за неделю гипс сломался. Поехали в приемник, там только первичный прием. Такая вот медицина бесплатная. Один травматолог детский на весь город»,сокрушается женщина.

В комментариях к посту с ее жалобой оставили совет прийти с утра в день приема со справкой и получить экстренный талон, а если и его не дадут, то следует направиться прямо к заведующей.

«Потом будет продолжение аншлага. После перелома назначат физио для детей — скорее всего в городе, либо в поликлинике, либо на базе центра „Надежда“. <…> ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНЫ НА ВЫСОТЕ!», отреагировала еще одна тоболячка.

«Наш город» отправил запрос в пресс-службу областного департамента здравоохранения, спрашивая, как в конечном счете быть тоболячке, комментарий ожидается.

Ранее «Наш город» писал о том, что жители Тобольска испытывают трудности с получением бесплатных медицинских стоматологических услуг.

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