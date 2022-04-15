Салис Каракотов: производство средств защиты растений в РФ выросло в 9 раз

По словам Каракотова, агропромышленный комплекс (АПК) РФ делает все возможное для обретения независимости. Одновременно с этим академик подчеркнул, что необходимо различать понятия продовольственной безопасности и аграрной независимости, так как первое означает обеспечение жителей страны продуктами питания, а второе — полную независимость государства от импортных техники и технологий производства удобрений, средств защиты растений и семян, пишет kp.ru. И сегодня, как заявил глава «Щелково Агрохима», более шестидесяти процентов потребностей АПК в средствах защиты растений обеспечивается с помощью отечественного производства.
Каракотов рассказал, что его компания в настоящее время является крупнейшим поставщиком посевного материала и средств защиты растений не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, включая Беларусь, Таджикистан и Казахстан. По его словам, если возникнет необходимость, «Щелково Агрохим» сможет в кратчайшие сроки переориентироваться только на российский рынок, как и другие крупные компании в этом сегменте. Он также сообщил что в нынешнем году планируется завершить возведение химзавода по производству средств защиты растений в Узбекистане, который по своим мощностям будет способен обеспечить потребности не только самой республики, но и соседних Пакистана с Ираном.
Академик отметил, что «Щелково Агрохим» занимается также селекцией и размножением озимой пшеницы, сои, сахарной свеклы, гречихи и гороха — значительную часть именно этих культур поставляли европейские и американские производители, которые из-за санкций покинули российский рынок. Но, по его словам, Россия — суверенная страна, и суверенность должна быть во всем. Мы могущественная держава, и, конечно, у нас должно быть все свое — от семян до ракет, подытожил Каракотов.