Салис Каракотов: производство средств защиты растений в РФ выросло в 9 раз

Каракотов рассказал, что его компания в настоящее время является крупнейшим поставщиком посевного материала и средств защиты растений не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, включая Беларусь, Таджикистан и Казахстан. По его словам, если возникнет необходимость, «Щелково Агрохим» сможет в кратчайшие сроки переориентироваться только на российский рынок, как и другие крупные компании в этом сегменте. Он также сообщил что в нынешнем году планируется завершить возведение химзавода по производству средств защиты растений в Узбекистане, который по своим мощностям будет способен обеспечить потребности не только самой республики, но и соседних Пакистана с Ираном.