Рослесхоз поручил увеличить авиационное патрулирование лесов в Тюменской области

В этих регионах отмечается большое количество ландшафтных пожаров. Подобная ситуация выявлена на севере Казахстана.
«Противопожарных мер на региональном уровне принимается недостаточно»отметил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.
При этом объём выделенных средств для охраны лесов в этом году увеличили. Стоит отметить, что в Тюменской области большое количество очагов возгорания отмечено в Казанском районе. С 12 апреля на территории региона нельзя ходить в леса, если только с этим не связана работа. Запрещается готовить еду на открытом огне, углях и мангалах.