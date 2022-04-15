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Рослесхоз поручил увеличить авиационное патрулирование лесов в Тюменской области

15 апреля 13:59
Фото: СКАНЭКС
Рослесхоз поручил увеличить кратность наземного и авиационного патрулирования лесов для своевременного выявления пожаров в Тюменской области. Похожие распоряжения выданы чиновникам в Кургане, Омске и Новосибирске.

В этих регионах отмечается большое количество ландшафтных пожаров. Подобная ситуация выявлена на севере Казахстана.

«Противопожарных мер на региональном уровне принимается недостаточно»отметил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

При этом объём выделенных средств для охраны лесов в этом году увеличили. Стоит отметить, что в Тюменской области большое количество очагов возгорания отмечено в Казанском районе. С 12 апреля на территории региона нельзя ходить в леса, если только с этим не связана работа. Запрещается готовить еду на открытом огне, углях и мангалах.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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