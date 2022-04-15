Рослесхоз поручил увеличить авиационное патрулирование лесов в Тюменской области

При этом объём выделенных средств для охраны лесов в этом году увеличили. Стоит отметить, что в Тюменской области большое количество очагов возгорания отмечено в Казанском районе. С 12 апреля на территории региона нельзя ходить в леса, если только с этим не связана работа. Запрещается готовить еду на открытом огне, углях и мангалах.