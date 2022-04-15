Основным критерием благонадежности заемщика, на основании которого рассматривается возможность выдачи кредита, является платежеспособность клиента. Здесь всё элементарно просто: если у клиента нет постоянного дохода, то будут проблемы с возвратом кредита.
Вот почему бытует мнение, что начинающий предприниматель не способен получить кредит под бизнес, но это не так. Человек, имеющий источник дохода, который он только недавно подтвердил, не может легко получить кредит на выгодных условиях. Большая конкуренция на рынке предоставления кредитных услуг заставляет онлайн банки выдавать кредит наличными и начинающим предпринимателям. Безработные получают займы наличными без предоставления банку справки о доходах.
Одним из самых популярных видов кредитов, пользующихся популярностью у этой категории заёмщиков, считается экспресс-кредит с минимумом необходимых документов. Такую ссуду можно получить при предоставлении паспорта и ещё одного документа, например, удостоверения водителя, пенсионного удостоверения или ИНН.
Для получения займа не нужно подтверждать своё трудоустройство и уровень доходов. Решение по вашей кредитной заявке будет известно уже спустя 20-40 минут. С самого начала банки повышают уровень процентных ставок для компенсации высоких рисков по таким кредитам.
По такому виду займов они могут достигать отметки 50-60% годовых. Также, к числу таких принадлежат микрокредиты, для оформления которых следует отправить заявку по интернету. На сайте банковского учреждения вам нужно просто заполнить анкету и отправить заявку. Спустя некоторое время вам перезвонят из банка и сообщат о своём решении, в основном положительном, по вашей заявке. Для получения ссуды под залог недвижимости или автомобиля также не нужны справки, подтверждающие ваш доход.
Минимизация кредитных рисков осуществляется залогом, а банки не слишком интересуются источниками доходов клиентов. Для кредитов, которые обеспечены залогом, вводятся относительно невысокие процентные ставки. Документы о доходах не нужны и для оформления кредитной карты.
Условия, которые позволяют открыть кредитная линия с лимитом выдачи в банке под залог недвижимости:
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