По такому виду займов они могут достигать отметки 50-60% годовых. Также, к числу таких принадлежат микрокредиты, для оформления которых следует отправить заявку по интернету. На сайте банковского учреждения вам нужно просто заполнить анкету и отправить заявку. Спустя некоторое время вам перезвонят из банка и сообщат о своём решении, в основном положительном, по вашей заявке. Для получения ссуды под залог недвижимости или автомобиля также не нужны справки, подтверждающие ваш доход.