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Доступ к набережной в Тюмени ограничили из-за опасности ледохода

15 апреля 05:00
Фото: «Тюмень – наш дом»
Администрация города Тюмени предупредила жителей и гостей областной столицы об ограничении спуска к нижнему ярусу набережной реки Тура. Это сделано в связи с приближающимся ледоходом и для предотвращения несчастных случаев. Тюменская набережная готова к приходу большой воды.
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Тюмень

В администрации подчеркнули, что приняты меры пассивной безопасности: спасательные круги, предупредительные таблички, цепочные лестницы, кнопки вызова спасателей.

«По предварительным прогнозам, значительного подъема воды в Туре не ожидается, однако специалисты МБУ „Тюменьгормост“ пристально следят за ситуацией»,следует из объявления.

В скором времени на набережной начнут дежурить спасатели.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев, которым весеннее половодье, в случае, если оно начнется, может нанести урон, готовы принять в 27 пунктах временного проживания: там для горожан будут подготовлены спальные места, пища, медицинское сопровождение и психологическая помощь.

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