Доступ к набережной в Тюмени ограничили из-за опасности ледохода

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев, которым весеннее половодье, в случае, если оно начнется, может нанести урон, готовы принять в 27 пунктах временного проживания: там для горожан будут подготовлены спальные места, пища, медицинское сопровождение и психологическая помощь.