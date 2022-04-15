Доступ к набережной в Тюмени ограничили из-за опасности ледохода

В администрации подчеркнули, что приняты меры пассивной безопасности: спасательные круги, предупредительные таблички, цепочные лестницы, кнопки вызова спасателей.
«По предварительным прогнозам, значительного подъема воды в Туре не ожидается, однако специалисты МБУ „Тюменьгормост“ пристально следят за ситуацией»,следует из объявления.
В скором времени на набережной начнут дежурить спасатели.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцев, которым весеннее половодье, в случае, если оно начнется, может нанести урон, готовы принять в 27 пунктах временного проживания: там для горожан будут подготовлены спальные места, пища, медицинское сопровождение и психологическая помощь.