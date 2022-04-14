В Тюмени врачу-диагносту готовы ежемесячно платить до 82 тысяч рублей

На второй строчке апрельского рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий стоит «врач стоматолог-ортодонт» с зарплатой до 70 тысяч рублей, корпоративным соцпакетом, добавочными днями к отпуску и льготным соцобслуживанием в поликлинике.
Замыкает верхнюю тройку вакансия менеджера по качеству в сфере независимой экспертизы, лабораторных исследований и сертификации. Этому специалисту обещана зарплата от 65 до 78 тысяч рублей, полис ДМС, годовой бонус и ежегодная индексация заработной платы, дополнительные 3 дня оплачиваемого отпуска и даже частичная компенсация питания.
Ранее «Наш город» писал, что по информации «Авито Работа», в Тюмени готовы платить порядка 80 тысяч работникам в области транспорта и логистики.