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В Тюмени врачу-диагносту готовы ежемесячно платить до 82 тысяч рублей

14 апреля 10:09
Фото: 1Mi
По данным сервиса по поиску работы, самая высокооплачиваемая вакансия в Тюмени в апреле — это «врач функциональной диагностики», на эту должность готовы пригласить кандидата с высшим медицинским образованием, аккредитованного по специальности «Медико-социальная экспертиза». Зарплата от 80 до 82 тысяч рублей.
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Тюмень

На второй строчке апрельского рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий стоит «врач стоматолог-ортодонт» с зарплатой до 70 тысяч рублей, корпоративным соцпакетом, добавочными днями к отпуску и льготным соцобслуживанием в поликлинике.

Замыкает верхнюю тройку вакансия менеджера по качеству в сфере независимой экспертизы, лабораторных исследований и сертификации. Этому специалисту обещана зарплата от 65 до 78 тысяч рублей, полис ДМС, годовой бонус и ежегодная индексация заработной платы, дополнительные 3 дня оплачиваемого отпуска и даже частичная компенсация питания.

Ранее «Наш город» писал, что по информации «Авито Работа», в Тюмени готовы платить порядка 80 тысяч работникам в области транспорта и логистики.

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#Новости#Тюмень#Зарплата#Врачи#Валерия Карашлийска#Общество
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