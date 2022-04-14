В Тюмени врачу-диагносту готовы ежемесячно платить до 82 тысяч рублей

По данным сервиса по поиску работы, самая высокооплачиваемая вакансия в Тюмени в апреле — это «врач функциональной диагностики», на эту должность готовы пригласить кандидата с высшим медицинским образованием, аккредитованного по специальности «Медико-социальная экспертиза». Зарплата от 80 до 82 тысяч рублей.

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