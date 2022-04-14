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В Тюмени офисная бумага подешевела до 539 рублей за пачку

14 апреля 14:10
Фото: ЧС Тюмень
Офисная бумага подешевела в Тюмени, сообщают горожане. В центре Тюмени мы нашли два магазина канцелярских товаров по адресам Первомайская, 60 (тел. 64-61-62, +7952-678-39-40) и Ленина, 69а​ (называется «У почтамта» тел. 21-36-44, +7950-487-33-17).

Здесь пачка белой бумаги стоит 600 рублей. В этих магазинах также находятся копировальные центры, в которых можно распечатать документы и чертежи по низким​ ценам.

Пачку бумаги А4 серого цвета можно взять за 539 рублей (SvetoCopy), или за 749 рублей белую (Снегурочка). В марте цены доходили до 1 000 – 1 500.

«Ага, вот только люди жалуются, что несмотря на ее характеристики, заявленные на пачке и не отличающиеся от тех, что были раньше (толщина/плотность), она хуже той. Принтеры её через раз захватывают»сообщил тюменец Александр Д.

Стоит отметить, что раньше офисную бумагу можно было взять за 280 рублей. Повышение произошло после снижения поставок красителей из стран Еврозоны.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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