В Тюмени многодетная семья из 10 человек получила взамен аварийного новое жилье

Новое жилье располагается в новостройке, отмечается, что там чистовая отделка «под ключ», а следовательно, новоселам не придется проводить ремонтные работы. Около дома имеется детская площадка и сам он встроен в городскую инфраструктуру.
Переезд из аварийного жилья был организован в ходе реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».
Ранее мы писали о расселении ветхого, готовящегося к сносу многоквартирника на улице Изумрудная, 17, в котором жили семь семей, у пяти из которых теперь есть квартиры, а двух денежная компенсация.