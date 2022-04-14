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В Тюмени многодетная семья из 10 человек получила взамен аварийного новое жилье

14 апреля 04:37
Фото: 1Mi
В администрации города Тюмени, со ссылкой на департамент имущественных отношений, рассказали, что многодетная семья из десяти человек, переселенная из аварийного дома на улице Сакко, 29 справила новоселье в благоустроенной квартире, предоставленной ей по договору социального найма.
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Тюмень

Новое жилье располагается в новостройке, отмечается, что там чистовая отделка «под ключ», а следовательно, новоселам не придется проводить ремонтные работы. Около дома имеется детская площадка и сам он встроен в городскую инфраструктуру.

Переезд из аварийного жилья был организован в ходе реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Ранее мы писали о расселении ветхого, готовящегося к сносу многоквартирника на улице Изумрудная, 17, в котором жили семь семей, у пяти из которых теперь есть квартиры, а двух денежная компенсация.

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