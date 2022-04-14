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Utair анонсировала 40 маршрутов внутри ХМАО

14 апреля 06:07
Фото: 1Mi
Авиакомпания Utair сообщила, что согласно весенне-летнему расписанию внутри Ханты-Мансийского автономного округа будет введено 40 маршрутов. Вылететь из округа в другие регионы страны можно будет по 14 направлениям.
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ХМАО

Таким образом, из Сургута будет возможность отправиться внутри России в Анапу, Сочи, Барнаул, Белоярский, Геленджик, Горно-Алтайск, Грозный, Краснодар, Курган, Минеральные Воды, Москва, Новосибирск, Нягань, Омск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Советский, Тюмень, Екатеринбург.

Из числа международных рейсов предлагаются Баку, Ташкент, Худжанд и Ереван.

Из Ханты-Мансийска открыты авиапути в Белоярский, Екатеринбург, Игрим, Москву, Нижневартовск, Нягань, Омск, Сургут, Тюмень, Урай, Уфу.

Вылетающим из Нижневарторвска доступны Анапа, Краснодар, Омск, Сочи, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск.

Из Урая появятся авиарейсы в Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск.

Из Белоярского получится попасть в Березово, Нягань, Тюмень, Советский, Сургут, Ханты-Мансийск

Из Березово можно переместиться на самолете Белоярский, Игрим, Ханты-Мансийск

Из Игрима воздушное судно доставит пассажиров в Березово, Тюмень, Ханты-Мансийск

В Нягани будут самолеты в Белоярский, Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск

Из Советского можно отправиться в Белоярский, Екатеринбург, Тюмень.

Ранее «Наш город» писал об открытии авиаперевозчиком «ЮВТ АЭРО» рейса из Тобольска в Москву. Тоболяки смогут летать на нем по понедельникам и четвергам, начиная с 25 апреля.

#Новости#Авиаперелеты#ХМАО#Самолеты#Россия#Тюменская область#ХМАО - Югра#Валерия Карашлийска#Общество
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