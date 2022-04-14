Utair анонсировала 40 маршрутов внутри ХМАО

Авиакомпания Utair сообщила, что согласно весенне-летнему расписанию внутри Ханты-Мансийского автономного округа будет введено 40 маршрутов. Вылететь из округа в другие регионы страны можно будет по 14 направлениям.

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