Utair анонсировала 40 маршрутов внутри ХМАО

Таким образом, из Сургута будет возможность отправиться внутри России в Анапу, Сочи, Барнаул, Белоярский, Геленджик, Горно-Алтайск, Грозный, Краснодар, Курган, Минеральные Воды, Москва, Новосибирск, Нягань, Омск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Советский, Тюмень, Екатеринбург.
Из числа международных рейсов предлагаются Баку, Ташкент, Худжанд и Ереван.
Из Ханты-Мансийска открыты авиапути в Белоярский, Екатеринбург, Игрим, Москву, Нижневартовск, Нягань, Омск, Сургут, Тюмень, Урай, Уфу.
Вылетающим из Нижневарторвска доступны Анапа, Краснодар, Омск, Сочи, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск.
Из Урая появятся авиарейсы в Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск.
Из Белоярского получится попасть в Березово, Нягань, Тюмень, Советский, Сургут, Ханты-Мансийск
Из Березово можно переместиться на самолете Белоярский, Игрим, Ханты-Мансийск
Из Игрима воздушное судно доставит пассажиров в Березово, Тюмень, Ханты-Мансийск
В Нягани будут самолеты в Белоярский, Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск
Из Советского можно отправиться в Белоярский, Екатеринбург, Тюмень.
Ранее «Наш город» писал об открытии авиаперевозчиком «ЮВТ АЭРО» рейса из Тобольска в Москву. Тоболяки смогут летать на нем по понедельникам и четвергам, начиная с 25 апреля.