Торжественное открытие «Парты Героя» пройдет в тюменской школе

«Первую парту в Тюмени не случайно разместят в школе № 7 — именно там учились сыновья Владимира Шарпатова, Евгений и Сергей. Они, как и отец, стали летчиками. Парту установят в классе с лучшей успеваемостью, за ней смогут сидеть выдающиеся ученики. Сам Владимир, Герой Российской Федерации, будет присутствовать на торжественном открытии вместе с сыном Евгением», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, в честь открытия в Тюмень приедут Герои России Олег Касков, Илья Панфилов из Челябинской области, Игорь Родобольский из Свердловской области. Они встретятся со старшеклассниками школ № 7, 70, 25, 94.
Открытие «Парты Героя» в школе № 7 пройдет 16 апреля в 10.00. После этого эстафета перейдет школе № 37, она будет посвящена Валерию Ростовщикову. Такая парта с изображением российского героя Романа Шадрина уже появилась в Тобольском районе. Всего откроют 21 «Парту Героя» в школах, связанных с определенными Героями России.
Почетные гости проведут в Тюмени три дня. За это время они побывают в местных школах, в Региональном центре допризывной подготовки «Аванпост», в ТВВИКУ. Также Герои России примут участие в открытии акции «Вахта памяти — 2022». Оно пройдет 15 апреля в 14.00.