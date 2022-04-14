Торжественное открытие «Парты Героя» пройдет в тюменской школе

«Первую парту в Тюмени не случайно разместят в школе № 7 — именно там учились сыновья Владимира Шарпатова, Евгений и Сергей. Они, как и отец, стали летчиками. Парту установят в классе с лучшей успеваемостью, за ней смогут сидеть выдающиеся ученики. Сам Владимир, Герой Российской Федерации, будет присутствовать на торжественном открытии вместе с сыном Евгением», — уточнили в ведомстве.