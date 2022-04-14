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Торжественное открытие «Парты Героя» пройдет в тюменской школе

14 апреля 06:47
Фото: Пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Тюмень примет участие во Всероссийской акции, в рамках которой в школе № 7 появится «Парта Героя». Первую парту назовут в честь летчика Владимира Шарпатова. Также парту с изображением героя разместят в школе № 37. Всего планируют открыть 21 «Парту Героя», сообщили в департаменте физкультуры и спорта Тюменской области.
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«Первую парту в Тюмени не случайно разместят в школе № 7 — именно там учились сыновья Владимира Шарпатова, Евгений и Сергей. Они, как и отец, стали летчиками. Парту установят в классе с лучшей успеваемостью, за ней смогут сидеть выдающиеся ученики. Сам Владимир, Герой Российской Федерации, будет присутствовать на торжественном открытии вместе с сыном Евгением», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в честь открытия в Тюмень приедут Герои России Олег Касков, Илья Панфилов из Челябинской области, Игорь Родобольский из Свердловской области. Они встретятся со старшеклассниками школ № 7, 70, 25, 94.

Фото: Пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Открытие «Парты Героя» в школе № 7 пройдет 16 апреля в 10.00. После этого эстафета перейдет школе № 37, она будет посвящена Валерию Ростовщикову. Такая парта с изображением российского героя Романа Шадрина уже появилась в Тобольском районе. Всего откроют 21 «Парту Героя» в школах, связанных с определенными Героями России.

Почетные гости проведут в Тюмени три дня. За это время они побывают в местных школах, в Региональном центре допризывной подготовки «Аванпост», в ТВВИКУ. Также Герои России примут участие в открытии акции «Вахта памяти — 2022». Оно пройдет 15 апреля в 14.00.

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