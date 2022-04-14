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Теплая погода ждет жителей Тюмени в четверг

14 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В четверг в Тюмени ожидается тёплая погода и до + 16 градусов, сообщает Гисметео.

По информации синоптиков, 14 апреля скорость южного ветра составит 2-4 метра в секунду. Облака над городом рассеются ближе к 21:00, осадков не ожидается. Влажность около 75%.

В пятницу воздух в Тюмени прогреется до + 17 градусов, весь день будет пасмурно. Скорость южного ветра составит 3-5 метров в секунду, влажность около 65%. Осадков в этот день не ожидается. Атмосферное давление ниже нормы.

Резкое понижение температуры ожидается в субботу, синоптики обещают днём до + 12. Погода будет пасмурной, но без осадков. Скорость ветра 3-6 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы.

До конца недели может похолодать до + 4, небольшие осадки возможны только к 20 апреля.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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