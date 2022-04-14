Ставропольские ученые нашли новый способ диагностики рака кожи

Система, созданная специалистами вуза, функционирует на основе метода предварительной обработки изображений. Нейросетевая система позволяет анализировать огромный массив дерматологических данных, содержащих общую информацию о пациентах: пол, возраст, расположение пигментного новообразования на теле, сообщает newstracker.ru.
Кандидат физико-математических наук, доцент, завкафедрой математического моделирования вуза Павел Ляхов отметил, что благодаря аналитике информации, которая ведется интеллектуальными системами диагностики и поддержки принятия решений специалистов, медиков и клиницистов, появляется возможность значительно повысить точность классификации. Это происходит благодаря поиску связей между визуальными объектами исследований и статистическими метаданными.
Разработка ученых университета способна определять десять диагностических категорий пигментных поражений кожи: дерматофиброму, невус, солнечное лентиго, разные виды кератоза, меланому и другие виды рака кожи. Точность работы мультимодальной системы достигает 83,6%, что намного выше результатов работы врачей-дерматологов, которые ставят диагноз после визуального изучения новообразования.
Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов заявляет, что созданные на основе искусственного интеллекта автоматизированные системы распознавания медицинских данных могут значительно увеличить точность диагностирования кожной проблемы.
По его словам, эта разработка позволит свести к минимуму влияние человеческого фактора, поможет принимать более объективные и взвешенные врачебные решения, выявляя рак кожи на самых ранних стадиях. Беспалов придерживается мнения, что такое исследование выступит научным заделом для дальнейшего применения данного метода в отечественной сфере здравоохранения.
Также ученые планируют запустить мобильное приложение, позволяющее пользователям проверить себя на наличие злокачественных кожных образований и при необходимости посетить врача-дерматолога. Такое приложение выступит вспомогательным инструментом диагностики рака кожи среди населения. Математики планируют использовать свою разработку и в других сферах медицины.