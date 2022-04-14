Ставропольские ученые нашли новый способ диагностики рака кожи

По его словам, эта разработка позволит свести к минимуму влияние человеческого фактора, поможет принимать более объективные и взвешенные врачебные решения, выявляя рак кожи на самых ранних стадиях. Беспалов придерживается мнения, что такое исследование выступит научным заделом для дальнейшего применения данного метода в отечественной сфере здравоохранения.