Смог от пожаров не загрязнил воздух в Тюмени

12 апреля, впервые за долгое время, в Тюмень вернулся запах гари. Причина смога кроется в пожарах в соседних областях. Смог ощущался вчера, продолжает чувствоваться и сегодня. Роспотребнадзор по Тюменской области проверял воздух на содержание вредных веществ.

Сюжет Тюмень