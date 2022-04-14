Смог от пожаров не загрязнил воздух в Тюмени

«Из-за незначительного задымления 13 апреля были отобраны пробы воздуха в Ленинском и Восточном административных округах. Их проверили на содержание диоксида серы, окиси углерода, диоксида азота, мелкодисперсных частиц и взвешенных веществ. Вредных веществ не обнаружено», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
Ведомство в оперативном режиме контролирует состояние воздуха. С 15 апреля на территории региона вводится пожароопасный сезон. Неизвестно, как часто Роспотребнадзору придется проверять городской воздух на содержание вредных веществ.
Как уточнили «Нашему Городу» в областном департаменте лесного комплекса, в лесах региона действующих пожаров нет. Вчера в некоторых районах фиксировали контролируемый пал сухой прошлогодней травы.