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Смог от пожаров не загрязнил воздух в Тюмени

14 апреля 05:53
Фото: «Наш Город»
12 апреля, впервые за долгое время, в Тюмень вернулся запах гари. Причина смога кроется в пожарах в соседних областях. Смог ощущался вчера, продолжает чувствоваться и сегодня. Роспотребнадзор по Тюменской области проверял воздух на содержание вредных веществ.
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Тюмень

«Из-за незначительного задымления 13 апреля были отобраны пробы воздуха в Ленинском и Восточном административных округах. Их проверили на содержание диоксида серы, окиси углерода, диоксида азота, мелкодисперсных частиц и взвешенных веществ. Вредных веществ не обнаружено», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Ведомство в оперативном режиме контролирует состояние воздуха. С 15 апреля на территории региона вводится пожароопасный сезон. Неизвестно, как часто Роспотребнадзору придется проверять городской воздух на содержание вредных веществ.

Тюменцы чувствуют запах гари, но лесных пожаров в области нет
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Как уточнили «Нашему Городу» в областном департаменте лесного комплекса, в лесах региона действующих пожаров нет. Вчера в некоторых районах фиксировали контролируемый пал сухой прошлогодней травы.

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