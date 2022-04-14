Сбер дарит промокоды посетителям торгового центра «Магеллан» в Тюмени

Специалист банка поможет оформить дебетовую или кредитную карту, подать заявку на потребительский или ипотечный кредит, подключить автоплатеж или подписку СберПрайм.
Всем посетителям Сбер дарит промокоды на первый заказ в маркетплейсе СберМегаМаркет и онлайн-магазине Самокат. А в подарок на свой день рождения клиенты могут получить бесплатную подписку СберПрайм на три месяца.
Специалист Сбербанка ведет обслуживание посетителей торгового центра в будние дни с 10 до 19 часов.
«Чтобы быть ближе к клиентам, мы открыли точку для консультаций в популярном торговом центре. Благодаря этому горожане смогут решить свои финансовые вопросы, совместив это с покупками, посещением кафе или развлечениями», Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.