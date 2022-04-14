Сбер дарит промокоды посетителям торгового центра «Магеллан» в Тюмени

К сервисам Сбербанка теперь можно подключиться в торговом центре «Магеллан». Банк открыл свою точку обслуживания на четвертом этаже здания рядом с устройствами самообслуживания. Здесь можно решить свои финансовые вопросы и получить подробную информацию о продуктах и услугах экосистемы Сбера.

Специалист банка поможет оформить дебетовую или кредитную карту, подать заявку на потребительский или ипотечный кредит, подключить автоплатеж или подписку СберПрайм. Всем посетителям Сбер дарит промокоды на первый заказ в маркетплейсе СберМегаМаркет и онлайн-магазине Самокат. А в подарок на свой день рождения клиенты могут получить бесплатную подписку СберПрайм на три месяца. Специалист Сбербанка ведет обслуживание посетителей торгового центра в будние дни с 10 до 19 часов. «Чтобы быть ближе к клиентам, мы открыли точку для консультаций в популярном торговом центре. Благодаря этому горожане смогут решить свои финансовые вопросы, совместив это с покупками, посещением кафе или развлечениями», Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка. Материалы по теме Сбер выдает льготные кредиты системообразующим предприятиям по программе Минпромторга Сбербанк рассказал, как безопасно за пару дней зарегистрировать права на квартиру Смартфон вместо терминала: предприниматели Тюмени подключают новый сервис Сбербанка