Почти 400 домов расселят в Тюменской области до 2023 года

За последние 2 года расселено 100,8 тыс. кв. м жилья.
«По итогам 2022 года в рамках программы планируется достичь показателя — 128,23 тыс. кв. м (7,13 тыс. человек) — 88%. По итогам 1 квартала 2022 года достигнут показатель расселения — 107,86 тыс. кв. м (6,51 тыс. человек) — 74%»сообщили в департаменте.
В ГУС по Тюменской области подчёркивают, что расселением тюменцев занимаются и местные застройщики. Они получат землю для строительства ЖК.
Также напомним, что в Тюменской области утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы. В рамках программы в Тюменской области в срок до конца 2023 предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу.