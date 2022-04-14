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Почти 400 домов расселят в Тюменской области до 2023 года

14 апреля 10:53
Фото: 1Mi
В Тюменской области все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, расселят до 2023 года. По данным ГУС по Тюменской области, снесут 377 жилых зданий (в них проживает 9 000 человек).

За последние 2 года расселено 100,8 тыс. кв. м жилья.

«По итогам 2022 года в рамках программы планируется достичь показателя — 128,23 тыс. кв. м (7,13 тыс. человек) — 88%. По итогам 1 квартала 2022 года достигнут показатель расселения — 107,86 тыс. кв. м (6,51 тыс. человек) — 74%»сообщили в департаменте.

В ГУС по Тюменской области подчёркивают, что расселением тюменцев занимаются и местные застройщики. Они получат землю для строительства ЖК.

Также напомним, что в Тюменской области утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы. В рамках программы в Тюменской области в срок до конца 2023 предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу.

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