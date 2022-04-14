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Около 2 млрд рублей по льготным кредитам выдали банки тюменским предприятиям

14 апреля 07:40
Фото: 1Mi
Для тюменских предприятий в регионе действует льготная программа кредитования со ставками от 13,5 до 15%. Этой возможностью воспользовалась 61 организация. В общей сложности бизнес получил кредиты на сумму порядка 2 млрд рублей, сообщил губернатор Тюменской области в своих соцсетях.
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Тюмень

«В Тюменской области есть компании, которые производят продукцию, необходимую региону и стране в целом. Таким предприятиям нужна помощь региональных и федеральных властей, банков. Наша задача — насытить экономику области деньгами», — подчеркнул губернатор Александр Моор.

Глава региона также отметил, что в нынешней трудной ситуации власти, бизнесу и финансовым компаниям нужно действовать более оперативно.

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Моор выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся достичь основной цели. В этом помогает и снижение Центробанком России ключевой ставки.

По вопросам финансовой поддержки и кредитования предприятия Тюменской области могут обратиться в региональный Фонд микрофинансирования. Здесь же бизнесменов проинформируют и окажут необходимую помощь.

#Новости#Финансы#Бизнес#Финансирование#Банки#Тюмень#Анна Доронина#Экономика
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