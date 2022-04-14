Около 2 млрд рублей по льготным кредитам выдали банки тюменским предприятиям

«В Тюменской области есть компании, которые производят продукцию, необходимую региону и стране в целом. Таким предприятиям нужна помощь региональных и федеральных властей, банков. Наша задача — насытить экономику области деньгами», — подчеркнул губернатор Александр Моор.
Глава региона также отметил, что в нынешней трудной ситуации власти, бизнесу и финансовым компаниям нужно действовать более оперативно.
Моор выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся достичь основной цели. В этом помогает и снижение Центробанком России ключевой ставки.
По вопросам финансовой поддержки и кредитования предприятия Тюменской области могут обратиться в региональный Фонд микрофинансирования. Здесь же бизнесменов проинформируют и окажут необходимую помощь.