Около 2 млрд рублей по льготным кредитам выдали банки тюменским предприятиям

Для тюменских предприятий в регионе действует льготная программа кредитования со ставками от 13,5 до 15%. Этой возможностью воспользовалась 61 организация. В общей сложности бизнес получил кредиты на сумму порядка 2 млрд рублей, сообщил губернатор Тюменской области в своих соцсетях.

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