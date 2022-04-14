Энергетики предостерегают рыбаков от рыбной ловли в зонах подтопления ЛЭП

Компания СУЭНКО выполнила весь комплекс подготовительных мероприятий. В период половодья будут нести дежурство 824 энергетика, готовы к использованию 326 единиц техники.
114 участков воздушных ЛЭП в Зауралье и 130 — в Тюменской области находятся в зонах возможного подтопления. Это участки линий, которые проходят в поймах рек, болотистой местности и районах разлива озер. Для их резервирования в случае подтопления разработаны временные схемы электроснабжения. Подстанции, здания и линии электропередачи в зоне возможного воздействия паводковых вод прошли проверку. Во избежание негативного воздействия паводковых вод на энергообъекты проведены необходимые мероприятия.
Оперативно-выездные и линейные бригады СУЭНКО на 100% обеспечены автотранспортом и средствами связи, аварийный запас материалов полностью укомплектован.В двух регионах сформированы 262 бригады, которые будут дежурить и оперативно реагировать на нештатные ситуации в случае необходимости.
Электросетевой комплекс СУЭНКО в Тюменской и Курганской областях полностью готов к пропуску паводковых вод. Напоминаем, что опасно для жизни находиться рядом с подтопленными ЛЭП, заниматься рыбной ловлей рядом с ними и приближаться к электроустановкам в зоне затопления на плавсредствах.