Энергетики предостерегают рыбаков от рыбной ловли в зонах подтопления ЛЭП

114 участков воздушных ЛЭП в Зауралье и 130 — в Тюменской области находятся в зонах возможного подтопления. Это участки линий, которые проходят в поймах рек, болотистой местности и районах разлива озер. Для их резервирования в случае подтопления разработаны временные схемы электроснабжения. Подстанции, здания и линии электропередачи в зоне возможного воздействия паводковых вод прошли проверку. Во избежание негативного воздействия паводковых вод на энергообъекты проведены необходимые мероприятия.