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Энергетики предостерегают рыбаков от рыбной ловли в зонах подтопления ЛЭП

14 апреля 12:00
Фото: СУЭНКО
Российские энергокомпании подготовились к возможному весеннему паводку. Сформированы бригады общей численностью 95 тысяч человек, сообщает Минэнерго. В состоянии готовности — более 34 тысяч единиц техники.

Компания СУЭНКО выполнила весь комплекс подготовительных мероприятий. В период половодья будут нести дежурство 824 энергетика, готовы к использованию 326 единиц техники.

114 участков воздушных ЛЭП в Зауралье и 130 — в Тюменской области находятся в зонах возможного подтопления. Это участки линий, которые проходят в поймах рек, болотистой местности и районах разлива озер. Для их резервирования в случае подтопления разработаны временные схемы электроснабжения. Подстанции, здания и линии электропередачи в зоне возможного воздействия паводковых вод прошли проверку. Во избежание негативного воздействия паводковых вод на энергообъекты проведены необходимые мероприятия.

Оперативно-выездные и линейные бригады СУЭНКО на 100% обеспечены автотранспортом и средствами связи, аварийный запас материалов полностью укомплектован.В двух регионах сформированы 262 бригады, которые будут дежурить и оперативно реагировать на нештатные ситуации в случае необходимости.

Электросетевой комплекс СУЭНКО в Тюменской и Курганской областях полностью готов к пропуску паводковых вод. Напоминаем, что опасно для жизни находиться рядом с подтопленными ЛЭП, заниматься рыбной ловлей рядом с ними и приближаться к электроустановкам в зоне затопления на плавсредствах.

#Новости#Валерия Карашлийска#Общество
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