В Тюмени посетителя кафе арестовали за выкрики националистических лозунгов

В Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области рассказали об аресте по решению Центрального райсуда на 14 суток тюменца, который, находясь в общественном месте, во весь голос произносил приветствия запрещенных в РФ организаций.

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