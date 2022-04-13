В Тюмени посетителя кафе арестовали за выкрики националистических лозунгов

«Он признан виновным в публичных действиях, направленных на пропаганду националистических организаций»,пояснили в пресс-службе региональных судов.
Инцидент случился 9 апреля, поздней ночью, в областной столице. Даниил Б. прямо в ресторане быстрого питания выкрикивал приветствия организаций УНА-УНСО и «Правый сектор», признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Ранее "Наш город" сообщал о продлении ареста экс-начальнику УГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину, который совершил уголовное преступление, а именно: четырежды брал крупные взятки.