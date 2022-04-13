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В Тюмени посетителя кафе арестовали за выкрики националистических лозунгов

13 апреля 08:25
Фото: 1Mi
В Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области рассказали об аресте по решению Центрального райсуда на 14 суток тюменца, который, находясь в общественном месте, во весь голос произносил приветствия запрещенных в РФ организаций.
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Тюмень

«Он признан виновным в публичных действиях, направленных на пропаганду националистических организаций»,пояснили в пресс-службе региональных судов.

Инцидент случился 9 апреля, поздней ночью, в областной столице. Даниил Б. прямо в ресторане быстрого питания выкрикивал приветствия организаций УНА-УНСО и «Правый сектор», признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.

Ранее "Наш город" сообщал о продлении ареста экс-начальнику УГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину, который совершил уголовное преступление, а именно: четырежды брал крупные взятки.

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#Новости#Тюмень#Арест#Суд#Валерия Карашлийска#Происшествия
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