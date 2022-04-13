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В Тюмени на улице Чаплина горит жилой дом

13 апреля 08:51
Фото: Паблик "ЧС Тюмень" в Вконтакте
В тюменском паблике очевидцы поделились видео, на котором заснят пожар в многоэтажном доме на улице Чаплина, 132 в Тюмени. В кадр попали фасад здания, двор с пожарными машинами и людьми.
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Тюмень

Где именно находится очаг возгорания, определить на видео не представляется возможным, однако можно заметить, что сильный дым идет из подъездного окна на уровне 9-го этажа.

Фото: Паблик "ЧС-Тюмень" в Вконтакте

Во дворе стоят четыре пожарные машины и одна карета скорой помощи. В подъезд на глазах очевидцев вбегает сотрудник службы МЧС. Слышны крики, среди которых можно разобрать «Закройте…» либо «Откройте окно».

Фото: Паблик "ЧС-Тюмень" в Вконтакте

На звонок «Нашего города» в пресс-службе МЧС к настоящему времени не ответили.

В пресс-службу областного депздрава направлен запрос о пострадавших.

На прошлой неделе жители Тюмени оказались взбудоражены новостью о том, что при пожаре на улице Домостроителей, 4 на Лесобазе был найден погибший человек, личность которого на тот момент устанавливалась.

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