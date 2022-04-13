В Тюмени на улице Чаплина горит жилой дом

Где именно находится очаг возгорания, определить на видео не представляется возможным, однако можно заметить, что сильный дым идет из подъездного окна на уровне 9-го этажа.
Во дворе стоят четыре пожарные машины и одна карета скорой помощи. В подъезд на глазах очевидцев вбегает сотрудник службы МЧС. Слышны крики, среди которых можно разобрать «Закройте…» либо «Откройте окно».
На звонок «Нашего города» в пресс-службе МЧС к настоящему времени не ответили.
В пресс-службу областного депздрава направлен запрос о пострадавших.
На прошлой неделе жители Тюмени оказались взбудоражены новостью о том, что при пожаре на улице Домостроителей, 4 на Лесобазе был найден погибший человек, личность которого на тот момент устанавливалась.