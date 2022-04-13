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В среду в Тюмени будет тепло и усилится ветер

13 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В среду синоптики прогнозируют в Тюмени усиление ветра, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём составит + 9 градусов, погода будет пасмурной. Скорость южного ветра увеличится до 5-6 метров в секунду, влажность около 70%. Осадков в городе не ожидается.

Резкое потепление ждут синоптики в четверг. Днём воздух прогреется до + 14 градусов, ближе к 17 часам облака в небе рассеются. Скорость ветра 3-4 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.

До + 18 ожидается в Тюмени 15 апреля. Погода целый день будет пасмурной, дождей не ожидается. Скорость ветра 3-5 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы. Влажность снизится до 65%.

На следующей неделе синоптики ожидают небольшие дожди и до +8 градусов тепла. Снежный покров полностью растает.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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