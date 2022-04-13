Тюменцы все чаще переходят на более доступные модели смартфонов

В первом квартале наибольшую динамику показывал ценовой сегмент 20 000 — 40 000 рублей — продажи таких гаджетов выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на устройства дороже 50 000 рублей, который увеличивался на протяжении всего 2021 года, замедлился. В первые три месяца дорогие девайсы продавались на уровне прошлого года, а в марте спрос на них упал на 30%.
«Снижение продаж премиальных смартфонов связано с подорожанием гаджетов из-за волатильности обменного курса и ростом потребительского спроса на другие товары. Вместо дорогих моделей покупатели выбирали более сбалансированные решения с необходимым набором характеристик, вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти»,прокомментировала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
В пресс-службе компании добавили, что первое место тюменского рынка по количеству проданных гаджетов за три месяца 2022 года заняли смартфоны Samsung — их доля составила 35%. На втором месте Xiaomi с суббрендом Poco — 23%. На третьем — Apple с долей 15%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Realme — 8% и Honor — 3,5%.
Топ-5 продаваемых смартфонов в натуральном выражении в Тюмени в первом квартале 2022 года: