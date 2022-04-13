Тюменцы все чаще переходят на более доступные модели смартфонов

В первом квартале наибольшую динамику показывал ценовой сегмент 20 000 — 40 000 рублей — продажи таких гаджетов выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на устройства дороже 50 000 рублей, который увеличивался на протяжении всего 2021 года, замедлился. В первые три месяца дорогие девайсы продавались на уровне прошлого года, а в марте спрос на них упал на 30%.