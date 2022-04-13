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Тюменцы все чаще переходят на более доступные модели смартфонов

13 апреля 12:12
Фото: предоставлено пресс-службой МТС
Аналитики компании «МТС» проанализировали продажи гаджетов в Тюмени. Согласно полученным данным, с начала года в регионе спрос на смартфоны в среднеценовом сегменте вырос почти в два раза. Премиальные телефоны, наоборот, стали пользоваться меньшей популярностью у покупателей.

В первом квартале наибольшую динамику показывал ценовой сегмент 20 000 — 40 000 рублей — продажи таких гаджетов выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на устройства дороже 50 000 рублей, который увеличивался на протяжении всего 2021 года, замедлился. В первые три месяца дорогие девайсы продавались на уровне прошлого года, а в марте спрос на них упал на 30%.

«Снижение продаж премиальных смартфонов связано с подорожанием гаджетов из-за волатильности обменного курса и ростом потребительского спроса на другие товары. Вместо дорогих моделей покупатели выбирали более сбалансированные решения с необходимым набором характеристик, вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти»,прокомментировала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

В пресс-службе компании добавили, что первое место тюменского рынка по количеству проданных гаджетов за три месяца 2022 года заняли смартфоны Samsung — их доля составила 35%. На втором месте Xiaomi с суббрендом Poco — 23%. На третьем — Apple с долей 15%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Realme — 8% и Honor — 3,5%.

Топ-5 продаваемых смартфонов в натуральном выражении в Тюмени в первом квартале 2022 года:

  • Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ
  • Samsung Galaxy A03 Core 32 ГБ
  • Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ
  • Apple iPhone 11 128 ГБ
  • Xiaomi Redmi 9C 128 ГБ

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