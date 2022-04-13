Туристам в Тюменской области обещают сюрпризы

Поддержку развития туризма в регионе оказывает Ростуризм.
«Все, кто к нам приедут, увидят уникальную Сибирь, будут иметь возможность побродить по старинным купеческим кварталам старого центра города Тюмени, побывать в Тобольске, искупаться в наших термальных источниках» сообщил губернатор региона.
Более того, компания FUN&SUN реализует новую программу туристических чартеров. Стоит отметить, что в прошлом году регион посетили более 3 млн человек, турпоток в области постепенно растёт.
Как сообщалось ранее, в Тюмени о новых, интересных маршрутах рассказали представители туристических фирм на тюменской выставке. Мероприятие посетили гости из Екатеринбурга, Златоуста, Ижевска, Краснодарского края, Москвы, Башкортостана, Крыма и Самары.
Главное, чтобы о привлекательном с точки зрения туризма регионе узнало как можно больше людей. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Многим тюменцам еще предстоит открыть для себя родной регион.