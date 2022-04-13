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Туристам в Тюменской области обещают сюрпризы

13 апреля 12:48
Фото: 1Mi
Губернатор Тюменской области обещал сюрпризы туристам. Он отметил, что в Сибири сохранились старые купеческие кварталы, а в Тюмени можно искупаться в термальных источниках.

Поддержку развития туризма в регионе оказывает Ростуризм.

«Все, кто к нам приедут, увидят уникальную Сибирь, будут иметь возможность побродить по старинным купеческим кварталам старого центра города Тюмени, побывать в Тобольске, искупаться в наших термальных источниках» сообщил губернатор региона.

Более того, компания FUN&SUN реализует новую программу туристических чартеров. Стоит отметить, что в прошлом году регион посетили более 3 млн человек, турпоток в области постепенно растёт.

Как сообщалось ранее, в Тюмени о новых, интересных маршрутах рассказали представители туристических фирм на тюменской выставке. Мероприятие посетили гости из Екатеринбурга, Златоуста, Ижевска, Краснодарского края, Москвы, Башкортостана, Крыма и Самары.

Главное, чтобы о привлекательном с точки зрения туризма регионе узнало как можно больше людей. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Многим тюменцам еще предстоит открыть для себя родной регион.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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