Туристам в Тюменской области обещают сюрпризы

Главное, чтобы о привлекательном с точки зрения туризма регионе узнало как можно больше людей. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Многим тюменцам еще предстоит открыть для себя родной регион.