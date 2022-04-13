Страна Девелопмент: почему спрос на коммерческую недвижимость вырос в 2 раза

Сейчас подобрать подходящее место для бизнеса можно в ЖК «Звёздный», «Домашний», Колумб» и «Звездный городок». Благодаря большому выбору локаций и помещений каждый клиент сможет найти подходящий для себя вариант. Во всех помещениях есть собственная шахта вентиляция, горячая и холодная вода, высокие потолки до 3,6 м, панорамные окна.