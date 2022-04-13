Страна Девелопмент: почему спрос на коммерческую недвижимость вырос в 2 раза

Специалисты отдела продаж комментируют, что обычно интерес к коммерческим помещениям зависит от сезонов, но сейчас многие инвестируют в недвижимость для бизнеса, чтобы сохранить и приумножить капитал. По статистике удорожание коммерческой недвижимости составляет до 20% в год.
«Ежегодно мы наблюдаем, что с января до июня спрос растет, потом падает в летний сезон и осенью опять идет рост. Но сейчас многие клиенты рассматривают коммерцию как способов вложения денег», Олег Степанов, руководитель отдела коммерческой недвижимости ГК «Страна Девелопмент».
Рост интереса связан еще с выгодным предложением от Стране. 71% сделок проходит в рассрочку с первым взносом 30% на индивидуальных условиях.
Специалисты компании отмечают: 90% покупателей берут коммерческую недвижимость с целью последующей сдачи в аренду. Все помещения, которые предлагает ГК «Страна Девелопмент» расположены на первых этажах многоквартирных жилых домов, что гарантирует большой пешеходный трафик.
Клиенты стали быстрее принимать решения — срок выхода на сделку сократился с 28 до 15 дней. Также увеличилась площадь покупаемых помещений: для сравнения — в феврале средняя площадь составляла 68 м², в марте — 84 м².
Сейчас подобрать подходящее место для бизнеса можно в ЖК «Звёздный», «Домашний», Колумб» и «Звездный городок». Благодаря большому выбору локаций и помещений каждый клиент сможет найти подходящий для себя вариант. Во всех помещениях есть собственная шахта вентиляция, горячая и холодная вода, высокие потолки до 3,6 м, панорамные окна.