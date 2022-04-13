Ставка по кредиту наличными в банке «Открытие» снизилась до 11,9%

Получить кредит на любые цели сейчас можно в «Открытии» по ставке от 11,9 процента годовых с учетом страхования, сообщает сайт newsnn.ru. Период кредитования — до пяти лет, максимальная сумма составляет пять миллионов рублей.
При оформлении кредита заемщику будет предоставлена бесплатная дебетовая карта, предусматривающая кешбэк в размере до двух процентов на любые покупки. В числе преимуществ — наличие возможности осуществлять переводы на карты других банковских организаций без комиссий и повышенный размер ставки на остаток на счете.
Лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие» Михаил Чамров заявил, что одним из приоритетов для компании является предоставление клиентам наиболее выгодных условий по кредитным продуктам, независимо от обстоятельств.
«Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам существенно снизить ставки по кредитам наличными, чтобы сделать их максимально доступными для заемщиков», — пояснил Чамров.
По его словам, новый минимум ставки — от 11,9 процента — фактически уже приближает общую стоимость кредита к февральскому уровню.
Кредит наличными в банке «Открытие» ранее не раз признавали одним из лучших на финансовом рынке России по ценовым и неценовым условиям в рейтингах маркетплейса Выберу.ру.
Заявку на получение кредита в «Открытии» можно подать не только в офисе, но и в режиме онлайн. Решение банк принимает в течение трех минут. Все детали и условия оформления — на страницах официального сайта банка.