Ставка по кредиту наличными в банке «Открытие» снизилась до 11,9%

При оформлении кредита заемщику будет предоставлена бесплатная дебетовая карта, предусматривающая кешбэк в размере до двух процентов на любые покупки. В числе преимуществ — наличие возможности осуществлять переводы на карты других банковских организаций без комиссий и повышенный размер ставки на остаток на счете.