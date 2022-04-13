Около Тюмени в районе Лесобазы загорелась сухая трава

Причины произошедшего выясняются.
«Как бы не повторился прошлый год, а ведь ещё снег не сошел»отметил подписчик одного из тюменских пабликов в ВК.
Стоит отметить, что противопожарный режим действует в Тюменской области с 12 апреля. Горожанам нельзя ходить в лес, а владельцам участков жечь траву и мусор. По данным Гисметео, в ближайшее время в Тюмени ожидается ветер 4-8 метров в секунду и до + 18 градусов. Только на следующей неделе возможны небольшие осадки.
Стоит отметить, что в областной столице уже второй день ощущается дымка.