Около Тюмени в районе Лесобазы загорелась сухая трава

Стоит отметить, что противопожарный режим действует в Тюменской области с 12 апреля. Горожанам нельзя ходить в лес, а владельцам участков жечь траву и мусор. По данным Гисметео, в ближайшее время в Тюмени ожидается ветер 4-8 метров в секунду и до + 18 градусов. Только на следующей неделе возможны небольшие осадки.