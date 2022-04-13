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Около Тюмени в районе Лесобазы загорелась сухая трава

13 апреля 12:07
Фото: ЧС Тюмень
Недалеко от Тюмени 13 апреля днём в районе Лесобазы горит сухая трава, сообщают очевидцы. Огонь далеко от жилых кварталов, но дым от пожаров можно увидеть за несколько километров.

Причины произошедшего выясняются.

«Как бы не повторился прошлый год, а ведь ещё снег не сошел»отметил подписчик одного из тюменских пабликов в ВК.

Стоит отметить, что противопожарный режим действует в Тюменской области с 12 апреля. Горожанам нельзя ходить в лес, а владельцам участков жечь траву и мусор. По данным Гисметео, в ближайшее время в Тюмени ожидается ветер 4-8 метров в секунду и до + 18 градусов. Только на следующей неделе возможны небольшие осадки.

Стоит отметить, что в областной столице уже второй день ощущается дымка.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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