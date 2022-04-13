На выплаты тюменским детям потратят 6,4 млрд рублей, лесные пожары, сбои в терминалах

На детские выплаты потратят 6,4 млрд рублей
Выплаты полагаются семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. Размер получаемых платежей зависит от финансового положения получателей. Напомним, что в регионе прожиточный минимум составляет 12 654 рубля.
Согласно документу ведомства, выплату могут получить дети с 8 до 17 лет, но не ранее 1 апреля текущего года.
Стоит отметить, что недавно сообщалось о выплатах супружеским парам, брак которых достиг юбилея. Заявки на эти выплаты подали около 1800 пар.
На юге Западной Сибири отмечаются серьезные лесные пожары
Сервис СКАНЭКС показывает серьёзные пожары в Тюменской, Курганской, Омской и Новосибирской областях. В нашем регионе зарегистрировано 20 крупных точек.
Снег еще не до конца сошел, а синоптики уже прогнозируют паводок. Также отмечается постепенный рост числа возгораний в Курганской области.
Напомним, что жители областной столицы ранее жаловались на запах гари и смог от пожаров. По словам экспертов, не исключена возможность повторения прошлогодней ситуации.
Тюменцы не могут оплатить проезд картой
В социальных сетях жители областной столицы жалуются на невозможность оплатить проезд в общественном транспорте. В системе произошли неполадки.
Выяснилось, что сбой терминалов связан с проблемами со связью. Техника подключена к сотовым операторам. Некоторые жители областной столице запаниковали, что из-за отсутствии наличных средств им придется идти домой пешком.
В 11:40 в пресс-службе администрации города рассказали, что удалось восстановить работу терминалов оплаты.