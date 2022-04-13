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На выплаты тюменским детям потратят 6,4 млрд рублей, лесные пожары, сбои в терминалах

13 апреля 17:47
Фото: 1Mi
1 апреля президент России назначил ежемесячные выплаты детям 8-17 лет. Согласно документам регионального департамента социального развития, финансовая помощь полагается 64 тысячам тюменских детей.
Сюжет
Тюмень

На детские выплаты потратят 6,4 млрд рублей

Выплаты полагаются семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. Размер получаемых платежей зависит от финансового положения получателей. Напомним, что в регионе прожиточный минимум составляет 12 654 рубля.

Согласно документу ведомства, выплату могут получить дети с 8 до 17 лет, но не ранее 1 апреля текущего года.

Стоит отметить, что недавно сообщалось о выплатах супружеским парам, брак которых достиг юбилея. Заявки на эти выплаты подали около 1800 пар.

На юге Западной Сибири отмечаются серьезные лесные пожары

Сервис СКАНЭКС показывает серьёзные пожары в Тюменской, Курганской, Омской и Новосибирской областях. В нашем регионе зарегистрировано 20 крупных точек.

Снег еще не до конца сошел, а синоптики уже прогнозируют паводок. Также отмечается постепенный рост числа возгораний в Курганской области.

Напомним, что жители областной столицы ранее жаловались на запах гари и смог от пожаров. По словам экспертов, не исключена возможность повторения прошлогодней ситуации.

Тюменцы не могут оплатить проезд картой

В социальных сетях жители областной столицы жалуются на невозможность оплатить проезд в общественном транспорте. В системе произошли неполадки.

Выяснилось, что сбой терминалов связан с проблемами со связью. Техника подключена к сотовым операторам. Некоторые жители областной столице запаниковали, что из-за отсутствии наличных средств им придется идти домой пешком.

В 11:40 в пресс-службе администрации города рассказали, что удалось восстановить работу терминалов оплаты.

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