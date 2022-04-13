На выплаты 64 тысячам тюменским детям потратят 6,4 млрд рублей

«75 процентов величины прожиточного минимума для детей — если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения; 100 процентов величины прожиточного минимума для детей — если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения»,следует из текста проекта постановления.