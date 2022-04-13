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На выплаты 64 тысячам тюменским детям потратят 6,4 млрд рублей

13 апреля 04:59
Фото: 1Mi
Исходя из содержания проекта документа, составленного областным департаментом соцразвития, 64 тысячам тюменским детям в возрасте от 8 до 17 лет положены ежемесячные выплаты, назначенные 1 апреля президентом России. Сам проект опубликован на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.
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Дети

Эти выплаты являются мерой социальной поддержки для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе, то есть 12 654 рубля.

Суммы, которые ежемесячно будут приходить на счет нуждающихся семей, рассчитаны в соответствии с их финансовым положением.

«75 процентов величины прожиточного минимума для детей — если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения; 100 процентов величины прожиточного минимума для детей — если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения»,следует из текста проекта постановления.

Также указано, что ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 8 лет, но не ранее 1 апреля 2022 года, до достижения ребенком возраста 17 лет.

Ранее «Наш город» писал о выплатах, назначенных другой категории населения, а именно — тюменским супружеским парам, брак которых достиг юбилейного рубежа. В регионе уже почти 1800 пар подали заявки на выплаты. Из бюджета власти готовятся выделить им около 6,5 млн рублей.

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