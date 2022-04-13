Молочные продукты с йодом появятся в школах Тюмени

В январе «Наш город» сообщал, что в Каменской СОШ произошел конфликт. Ещё в прошлом году родители детей просили прокуратуру проверить поставщика питания. В результате фирма «Магия вкуса» была оштрафована за нарушения на 100 000 рублей. В проверке участвовали специалисты Роспотребнадзора. Заведующую производством столовой при Каменской СОШ привлекли к административной ответственности (ст. 6.6 КоАП РФ), она заплатила штраф в 5 000.